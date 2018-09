PŘÍMÝ PŘENOS: Střed hurikánu Florence udeřil na pobřeží USA

Střed hurikánu Florence, který zaplavuje ulice amerických měst a ničí domy či stožáry elektrického vedení, udeřil na pobřeží USA ve městečku Wrightsville Beach v Severní Karolíně. Záchranáři evakuují stovky lidí ze zatopených měst a zničených budov.

Síla živlu se sice snížila z druhého na první stupeň pětibodové stupnice, hurikán však zároveň zpomalil svůj postup. Kvůli tomu může přinést více srážek, než se předpokládalo.

Guvernér Severní Karolíny Roy Cooper varoval, že záplavy může pocítit téměř celý stát. V přímém ohrožení je severokarolínské správní středisko Wilmington, v jehož bezprostřední blízkosti se nyní oko bouře nachází. Jen za poslední hodinu zde podle meteorologa televize CNN napršelo přes deset centimetrů vody. Během příštích dvou až tří dnů spadnou na Severní Karolínu srážky obvyklé za období osmi měsíců. Úřady upozornily, že záplavy vážně znečistí zdroje pitné vody.

V oblasti je zatím bez proudu přes 100 tisíc lidí. Výpadek elektřiny podle odhadů postupně zasáhne miliony Američanů a obnova potrvá týdny. Do více než 120 krytů se zatím uchýlilo kolem 12.000 lidí.

Na ostrově Emerald Isle 135 kilometrů severozápadně od Wilmingtonu povodňová vlna dosáhla téměř dvou metrů, uvedlo Národní středisko pro hurikány (NHC).

Záchranáři mají napilno v severokarolínském městě New Bern, kde se z břehů vylily dvě místní řeky. Podle agentury AP je na jejich pomoc odkázáno na 150 obyvatel, kteří se neevakuovali a kvůli velké vodě to již bez pomoci nezvládnou.

Hurikán již působí velké potíže i lidem v Jižní Karolíně či Virginii, kde lidé pociťují ničivé nárazy větru. Větry o síle hurikánu (přes 120 kilometrů v hodině) se projevují až 150 kilometrů od oka Florence.

Rychlost postupu Florence se ještě nad mořem výrazně snížila na devět kilometrů za hodinu. Kvůli tomu může podle meteorologů zvláště ve východních oblastech obou Karolín silně pršet celý víkend, než se vzdušná masa pomalu přesune do vnitrozemí, kde by se měla rozpadat.

Kromě záplav budou podle meteorologů ohrožovat pobřežní oblasti i sesuvy půdy. Přímý nápor živlu bude patrný až dva nebo tři kilometry hluboko ve vnitrozemí. Silné deště se očekávají i státy Alabama, Tennessee, Kentucky a Západní Virginie.

Stav ohrožení vyhlásila federální vláda v Georgii, Severní a Jižní Karolíně, Virginii a Marylandu a rovněž v hlavním městě Washingtonu.

Gas station canopy goes flying as Hurricane #Florence nears landfall along the Carolina coast. https://t.co/nuRzakssgF pic.twitter.com/FBFIbued42