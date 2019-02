Kurdové prý dobyli poslední baštu IS na východě Sýrie

Exilová Syrská organizace pro lidská práva (SOHR) oznámila, že povstalci podporovaní USA v sobotu obsadili poslední baštu Islámského státu na východě Sýrie. Zbývající bojovníci IS se podle ní vzdali, uvedla agentura Reuters s tím, že zprávu zatím nemohla ověřit.

SOHR, sídlící v Británii a monitorující boje v Sýrii za pomoci místních informátorů v terénu, uvedla, že posledních několik set bojovníků IS, včetně mnoha cizinců, se v posledních dvou dnech vzdalo arabsko-kurdské koalici SDF. Někteří radikálové se ale stále mohou skrývat v podzemních tunelech, dodala SOHR.

Kurdy vedená koalice SDF za přispění amerických náletů vedla ofenzívu proti posledním jednotkám radikálů z IS, které se opevnily v enklávě okolo syrské vesnice Baghúz, ležící na východ od řeky Eufrat u hranic s Irákem. Útok na poslední baštu IS v nejvýchodnějším výběžku syrské provincie Dajr az-Zaur podle velitelů SDR zpomalovalo, že bojovníci IS využívali zbývajících civilistů ve vsi jako lidské štíty.