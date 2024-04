Dubnové mrazy poničily značnou část úrody ovoce i v Polsku, ovoce bude asi méně a bude dražší

Dubnové mrazy poničily značnou část úrody ovoce v Polsku, píší polská média a varují, že za ovoce od polských pěstitelů zaplatí letos zákazníci více. Ztráty je podle pěstitelů zatím obtížné odhadnout, nicméně již zaznívají výzvy, aby vláda a regionální samosprávy rychle poskytly pomoc.

"Ovoce bude méně, což se určitě projeví vyššími cenami," řekl listu Nowa Trybuna Opolska Bartlomiej Milczarek ze sdružení polských pěstitelů borůvek. "Tam, kde mrazy byly silné, budou ztráty podstatné," dodal. Situace je podle něj o to horší, že po rekordně teplém únoru a březnu rané odrůdy borůvek rozkvetly již na počátku dubna - a pak přišly přízemní mrazíky klesající místy až k osmi stupňům pod nulou.

Jako hotovou katastrofu hodnotí důsledky mrazů vinaři v okolí západopolského města Zelená Hora. "Vinaři boj s jarními mrazy prohráli. Mráz zničil téměř všechny mladé výhonky a květy," píše list Gazeta Wyborcza na svém webu a předvídá, že hrozny k výrobě polského vína bude nutné dovézt z Česka. I kdyby se polské vinice ještě vzpamatovaly, úroda bude jen třetinová, dodal.

Mráz, který dorazil o víkendu, se vinaři snažili zdolat zapalováním ohňů a speciálních svíček. Nad největší, třicetihektarovou vinicí létal vrtulník, aby rozehnal studené povětří. "Vrtulníková metoda jako ochrana před mrazy je považována za nejúčinnější. Bohužel počet pilotů, kteří se v Polsku k něčemu takovému odhodlají, je blízký nule," postěžoval si majitel jiné vinice.

Někteří vinaři polévali révu vodou, aby ji ochránila ledová krusta. Ale když teplota klesla pod sedm stupňů, byli neúspěšní. "Poslední den, když jsme se podívali na promrzlé rostliny, jsme se mlčky rozešli. Něco v nás prasklo," vylíčil Wladysław Czulak, který se snažil zachránit malou vinici v obci Zaborze. Majitelka jiné vinice nad Odrou, Kinga Koziarská, hovoří o nejhorším jaru za mnoho let. Vínu se rodina věnuje čtyři desetiletí, ale takovou pohromu ještě nezažila. "Víno vzniká na vinici, a ne ve sklípku. Vypadá to, že ročník 2024 bude nepatrný," řekla novinářům. "Ale doufáme, že se réva vzpamatuje a my s ní," dodala.

Pro ovocnáře sezona začínala slibně, rostliny dobře přezimovaly, ale poslední mrazy udělaly otazník nad většinou úrody, jak ze stromů, tak z keřů, uvedl Witold Boguta, předseda sdružení pěstitelů ovoce a zeleniny. Ztráty se těžko odhadují, ale skutečnost, že mráz postihl značnou část země, vede k předpokladu, že škody na bobulovinách i ovoci mohou být značné, řekl hospodářskému portálu Strefa biznesu. Menší úroda povede k menší nabídce a nejspíše k vyšším cenám v obchodech, ale na přesnější prognózy je podle něj ještě brzy. Jasné je jen to, že letošní sezona bude mnohem horší, než se zdálo před pár dny.

"Nejprve je třeba obhlédnout rostliny, květy, výhonky a ověřit, které přečkaly vlnu mrazů. Víme, že jsou plantáže, které žádné ztráty nezaznamenaly, ale jsou takové, kde škody budou veliké," dodal Milczarek.

Na vinicích mohou škody dosahovat až 90 procent předpokládané úrody, řekl veřejnoprávnímu rozhlasu předseda sdružení dolnoslezských vinařů Marek Dymkowski.

Mrazy podle rozhlasu také postihly přinejmenším část jahodových plantáží, a tak se dají v obchodech očekávat ceny okolo 35 zlotých za kilogram (asi 203 Kč), v případě višní se ceny mohou pohybovat okolo 15 až 25 zlotých za kilogram, v závislosti na regionu a dostupnosti. Analytici očekávají celkový růst cen ovoce až o deset procent, dodalo Polskie Radio na svém webu.