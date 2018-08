Saúdové pošlou miliony dolarů na obnovu Sýrie, kde řádil IS

Saúdská Arábie poskytla 100 milionů dolarů (2,3 miliardy Kč) na obnovu severovýchodní Sýrie, tedy oblastí, v nichž do své loňské porážky působil radikální Islámský stát. Oznámilo to saúdskoarabské velvyslanectví v USA. Region, o nějž se jedná, nyní kontrolují skupiny podporované Spojenými státy.

Podle Rijádu pomoc umožní "zachránit životy a návrat uprchlíků" a zabrání radikálům obnovit svou činnost. Peníze jsou určeny pro zemědělství, školství, obnovu silnic, odklízení suti a obnovu dodávek vody. Velvyslanectví ve svém prohlášení uvedlo, že smyslem je pomoci obnovit komunity jako Rakka, které jsou boji značně poničeny. Město Rakka bylo hlavním sídlem IS v Sýrii do loňského října, kdy tam byli radikálové poraženi.

