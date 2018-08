Vstřícný krok Izraele, ošetří nemocné s vazbami na Hamás

Pět vážně nemocných žen, které jsou příbuznými členů radikálního hnutí Hamás, může být převezeno z Pásma Gazy do nemocnice v Izraeli. Rozhodl o tom v neděli izraelský nejvyšší soud. Postavil se tak proti rozhodnutí izraelské vlády, které od loňska umožňuje zakázat i příbuzným členů Hamásu vstup do Izraele i za účelem lékařské péče. V pondělí o tom informovala agentura AP.

Pět žen, které mají rakovinu, se odvolalo u soudu poté, co jim byl vstup do Izraele zakázán na základě jejich příbuzenského vztahu s členy Hamásu. Izraelská vláda rozhodla zakázat příbuzným Hamásu odcestovat do Izraele za lékařským ošetřením, aby vyvinula tlak na hnutí Hamás a přiměla ho vydat Izraeli ostatky dvou jeho vojáků.

V neděli nejvyšší soud rozhodl, že ženy nepředstavují bezpečnostní hrozbu, a má jim být povolen vstup do Izraele. "Není pochyb o tom, že jim hrozí smrt, pokud jim nebude rychle poskytnuta léčba v nejbližší nemocnici," uvedl soudce ve zdůvodnění verdiktu.

Rozhodnutí soudu přivítaly čtyři organizace bojující za dodržování lidských práv, které ženy zastupovaly. Podle nich Izrael využíval ženy jako rukojmí a choval se v rozporu s mezinárodním právem.

Hnutí Hamás ovládá Pásmo Gazy od roku 2007 a od té doby vedlo s Izraelem už tři války. Na hranicích s Gazou od posledního ozbrojeného konfliktu v roce 2014 přetrvával relativní klid až do loňského prosince, kdy americký prezident Donald Trump uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele a letos tam přesunul americkou ambasádu. Hamás v prosinci vyhlásil další intifádu, tedy povstání proti Izraeli.

Od konce března pořádají Palestinci v Pásmu Gazy protesty na hranicích s Izraelem, někteří z nich hází zápalné lahve na izraelské vojáky, kteří reagují ostrou střelbou. Od konce března tam zastřelili na 170 Palestinců. Nejbouřlivější demonstrace se konají vždy v pátek.

Pásmo Gazy je hustě zalidněný, úzký pobřežní pás mezi Izraelem a Egyptem. Po nástupu Hamásu k moci zavedly obě tyto země blokádu Pásma Gazy, která spolu s konfliktem Hamásu s Izraelem způsobila na tomto území ekonomickou krizi. Nezaměstnanost tam převyšuje 40 procent, elektřina funguje pouze několik hodin denně a nemocnice mají dlouhodobý nedostatek zdravotnického materiálu.