Čínské úřady postaví před soud tři 14leté chlapce, kteří šikanovali a následně zavraždili svého spolužáka

Čínské úřady se rozhodly postavit před soud tři chlapce, kteří dlouhodobě šikanovali a následně zavraždili svého třináctiletého spolužáka. Všichni v té době byli mladší než 14 let, což je věková hranice trestní odpovědnosti. Čína v roce 2021 tuto hranici snížila na 12 let pro "speciální případy" - například ty, které zahrnují smrt způsobenou "extrémně krutým způsobem," informoval zpravodajský server The Guardian.

Podrobnosti případu, který se odehrál v provincii Che-pej, čínskou veřejnost šokovaly. Podle dostupných informací chlapci svého spolužáka dlouhodobě šikanovali, a poté ho zavraždili a jeho tělo zakopali v opuštěném skleníku. Chlapcův otec na sociálních sítích zveřejnil výzvu, aby vrazi jeho syna "zaplatili vlastními životy".

Podle čínského práva je vražda trestána vězením nebo smrtí, osoby mladší 18 let ale nemohou dostat nejvyšší trest navzdory sníženému věku trestní odpovědnosti.

Případ v provincii Che-pej zahrnoval takzvané "opuštěné děti", jejichž rodiče odjíždějí do měst za prací a potomky nechávají na venkově v péči prarodičů. Údaje ze sčítání obyvatel v roce 2020 ukazují, že je v Číně téměř 67 milionů těchto dětí. Podle odborníků jim hrozí vyšší riziko psychických problémů, zločinného chování či šikany.