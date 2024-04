Izrael zabil v Rafáhu 25 Palestinců; Káhira hostí nové jednání o příměří v Gaze

Izraelské bombardování tří domů ve městě Rafáh na jihu Pásma Gazy zabilo nejméně 25 Palestinců a mnohé další zranilo, informovali dnes podle agentury Reuters místní zdravotníci. Palestinské úřady hlásily také vzdušné údery na dva domy ve městě Gaza na severu pásma, po nichž zůstali nejméně čtyři mrtví a několik zraněných.

Ministerstvo zdravotnictví v Gaze, které ovládá hnutí Hamás, oznámilo, že v důsledku bojů od vypuknutí války loni v říjnu zahynulo nejméně 34.488 Palestinců, z toho celkem 34 za uplynulý den. Do Káhiry mezitím přicestovali čelní představitelé Hamásu k novému kolu jednání s egyptskými a katarskými prostředníky o příměří v Pásmu Gazy.

Agentura Reuters ve své zprávě žádné podrobnosti o dnešních obětech v Rafáhu neuvedl. Podle televize Al-Džazíra palestinská média hlásila, že mezi mrtvými byly ženy a děti. Arabská stanice na svém webu sdílela video, které podle ní ukazuje evakuaci zraněného muže z jednoho ze zasažených domů v Rafáhu. Izraelská armáda oznámila, že zprávy o úderech prověřuje.

V Káhiře má dnes začít jednat delegace palestinského radikálně islamistického hnutí Hamás, proti kterému vede Izrael v Pásmu Gazy válku v odvetě za jeho teroristický útok z loňského října. Podle nejmenovaného představitele Hamásu bude delegace v Káhiře jednat o návrhu na příměří předloženém zprostředkovateli i o postoji Izraele. Hamás v sobotu oznámil, že obdržel oficiální odpověď Izraele na svůj postoj týkající se zastavení bojů v Pásmu Gazy, kterou hodlá prostudovat a následně nabídne svou reakci.

Egyptský ministr zahraničí Sámí Šukrí vyjádřil naději, že návrh dohody o příměří a propuštění rukojmích bude přijat tak, jak jej předložily zprostředkovatelské země. Dodal však, že stále čeká na reakci Izraele a Hamásu. "Doufáme, že návrh zohlednil postoje obou stran, pokusil se čerpat z umírněného postoje obou stran a nyní čekáme na konečné rozhodnutí," řekl Šukrí na Světovém ekonomickém fóru v Rijádu.

Palestinský představitel blízký zprostředkovatelskému úsilí na dotaz k vývoji nového kola rozhovorů v Káhiře agentuře Reuters řekl: "Tentokrát to vypadá lépe". Odmítl však upřesnit, zda je dohoda na spadnutí.

Podle zdroje Reuters obeznámeného s posledním izraelským návrhem dohody by Izrael souhlasil v první fázi s propuštěním méně než 40 rukojmích výměnou za palestinské vězně zadržované v izraelských věznicích a ve druhé fázi příměří s "obdobím trvalého klidu". To je kompromisní odpověď Izraele na požadavek Hamásu, který dlouhodobě žádal "permanentní příměří". Po první fázi by Izrael umožnil volný pohyb lidí mezi jižní a severní částí Pásma Gazy a také by částečně stáhl své vojáky z Pásma Gazy, dodal zdroj Reuters.

Izrael pokračuje napříč Pásmem Gazy v tažení proti Hamásu i dalším palestinským ozbrojencům, které zahájil po jejich útoku na izraelské území z loňského 7. října, jemuž padlo za oběť na 1200 lidí. Dalších 253 osob tehdy radikálové zavlekli do Pásma Gazy jako rukojmí. Necelou polovinu z nich Hamás propustil během jediného příměří na konci listopadu výměnou za palestinské vězně, zatímco podmínky propuštění zbývajících 129 jsou předmětem jednání.

Vzdušné údery v Rafáhu přicházejí také na pozadí sílících obav ze zahájení pozemní izraelské operace v tomto městě při hranicích s Egyptem, které Izrael označuje za poslední baštu Hamásu a které se po vypuknutí války stalo útočištěm více než milionu uprchlíků ze severnějších částí Gazy. Před vstupem vojáků do Rafáhu izraelskou vládu varuje mezinárodní společenství i Spojené státy, hlavní spojenec Izraele, podle nichž by takový krok mohl vést k obrovským civilním ztrátám a k humanitární katastrofě.

Podle úřadů ovládaných hnutím Hamás izraelská armáda každý den zabíjí desítky Palestinců. Od začátku války jich podle aktuální bilance přišlo o život nejméně 34.488 a dalších 77.643 bylo zraněno. Tato bilance nerozlišuje mezi civilisty a ozbrojenci, většinu obětí však podle palestinských úřadů tvoří ženy a děti. Izrael tvrdí, že od začátku ofenzivy zabil nejméně 13.000 bojovníků Hamásu.