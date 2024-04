Do Severní Ameriky se sjíždějí nadšenci astronomie, čeká je úplné zatmění Slunce

Za úplným zatměním Slunce, které bude možné v pondělí pozorovat ve Střední a Severní Americe, se zdaleka i zblízka sjíždějí nadšenci astronomie, napsal server BBC. Odborníci odhadují, že se do takzvaného pásu totality, jak se říká oblasti, odkud je pozorovatelné úplné zatmění, vydá více než milion lidí z celého světa.

Pro australskou psycholožku Kate Russoovou to bude počtrnácté, co uvidí úplné zatmění Slunce. Fenomén spatřila poprvé v roce 1999 v jižní Francii, na pondělní podívanou přijela do texaského Uvalde. "Díváte se na Slunce a najednou je na obloze jen díra. Je to, jako by se všechno postavilo na hlavu," popsala Russoová moment, kdy zatmění začne. Její vlastní zážitky ji inspirovaly ke studiu emocionální odezvy lidí, kteří se rozhodnou tento jev pozorovat.

Do Mexika se úplné zatmění vydal pozorovat další nadšenec, britský vědec v důchodu Patrick Poitevin. Zatímco při předchozích pozorováních prováděl experimenty, letos má v úmyslu pohodlně se usadit a kochat se výhledem. Důchodce poznamenal, že toto konkrétní zatmění má v Mexiku trvat čtyři a půl minuty, což mu během dne nejspíš umožní spatřit několik planet, hvězdy, nebo dokonce i kometu.

Úplné zatmění budou moci lidé pozorovat i v mexickém Torreónu, amerických městech Dallas, Indianapolis a Buffalo nebo v kanadském Montréalu. Podle propočtů zhruba 183 kilometrů široký pás totality začne okolo 11:07 místního času (20:07 SELČ) v Mazatlánu na mexickém tichomořském pobřeží. Postupovat bude severovýchodním směrem nad Texas, jižní Oklahomu, Missouri a Illinois, než úplné zatmění zahlédnou obyvatelé Ohia a podél americko-kanadské hranice. Pozorování nad pevninou skončí v 17:12 místního času (21:42 SELČ) v kanadské provincii Newfoundland.

Kontinentální část USA naposledy úplné zatmění zažila v únoru 2017, kdy pás totality přešel od tichomořského k atlantskému pobřeží a z Bílého domu ho pozoroval i tehdejší prezident Donald Trump. Pro obyvatele kontinentálních Spojených států a Kanady se další příležitost pozorovat úplné zatmění naskytne v roce 2044. V Evropě ho bude možné zhlédnout 12. srpna 2026, kdy pás totality přejde přes sever Španělska.