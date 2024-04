EU poskytne Ugandě grant v hodnotě 40 milionů eur, finance mají sloužit na pomoc s následky odlesňování kvůli dovozu kávy do EU

Evropská unie poskytne Ugandě grant v hodnotě 40 milionů eur (asi miliarda korun). Chce tak největšího afrického vývozce kávy podpořit v tom, aby nadále splňoval nové podmínky pro dovoz kávy do EU. Nová politika EU zakazuje dovoz komodit, při jejichž výrobě byly ničeny lesy a lesního porost. Informuje o tom dnes agentura Reuters.

Grant představil eurokomisař pro životní prostředí Virginijus Sinkevičius, který se setkal v Ugandě s prezidentem Yowerim Musevenim, uvedl ugandský prezidentský úřad.

V důsledku bezuzdného kácení stromů kvůli rostoucí poptávce po orné půdě a palivovém dřevu se zalesnění Ugandy snížilo z 24 procent z celkové rozlohy země v roce 1990 na pouhých devět procent v roce 2015. Díky pozdějšímu intenzivnímu zalesňování se ztráty podařilo částečně zvrátit.

Uganda zavedla opatření, jejichž cílem je zaručit, aby dodavatelské řetězce kávy neobsahovaly žádné produkty, které přispívaly k odlesňování. Nařízení, které vstoupí v platnost 1. ledna 2025, vyžaduje, aby do EU nebyla dovážena žádná káva z rostlin vysazených po roce 2020 v odlesněné oblasti. To Evropská unie stanovila jako podmínku pro dovoz kávy do členských států EU.

Brendah Natukundová z místní pobočky Centra mezinárodního obchodu uvedla, že nařízení přicházejí v době, kdy je zapotřebí udržitelné zemědělství.