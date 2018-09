Britská imigrace bude pro občany EU stejná jako pro ostatní

Občané Evropské unie by měli v Británii po konci přechodného období po brexitu podléhat stejným imigračním pravidlům jako lidé ze zbytku světa. Podle informací BBC se na tom v pondělí shodla vláda premiérky Theresy Mayové. Kabinet podle zpravodajské stanice jednomyslně podpořil návrh, aby po roce 2020 platil imigrační systém, který nebude založen na státní příslušnosti, ale na schopnostech.

Občané Evropské unie se nyní mohou usadit a pracovat v Británii bez ohledu na své schopnosti či kvalifikaci. Právě slib, že se omezí příliv pracovníků z EU, byl přitom jedním z důvodů, proč se řada Britů v referendu z června 2016 vyslovila pro brexit.

Británie by měla EU opustit 29. března příštího roku. Do konce roku 2020 by ovšem mělo platit takzvané přechodné období, během kterého by měli mít občané EU možnost žít a pracovat v Británii beze změny. Od roku 2021 by měla ale podle představ britské vlády pro občany členských států EU začít platit stejná pravidla jako pro občany všech ostatních zemí světa.

Zavedení bodového imigračního systému, který hodnotí zájemce o práci v Británii na základě jejich kvalifikace, doporučil britské vládě minulý týden Poradní výbor pro migraci (MAC). Jeho ředitel Alan Manning se podle BBC účastnil pondělního zasedání kabinetu. Zpráva MAC mimo jiné vyvrací tvrzení používané zastánci brexitu, že cizinci z EU negativně ovlivňují výdělky Britů a stojí stát velké peníze na sociálních dávkách.

Bodový systém, který nediskriminuje na základě země původu, má podporu i opozičních labouristů.

Plány na zavedení nového imigračního systému po roce 2020 počítají s přechodným obdobím, jehož zavedení by mělo být součástí dohody Londýna s Bruselem o brexitu. Zda se ji podaří uzavřít, ale zůstává nejisté.