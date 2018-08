"Jde to dobře." Práci v Německu už našlo 300 tisíc běženců

Přes 300 tisíc běženců pocházejících z osmi hlavních zemí původu našlo dosud v Německu práci. Za poslední rok tak jejich počet narostl o 88 tisíc, uvedla Spolková agentura práce (BA). Na 482 tisíc uprchlíků stále práci hledá, 187 tisíc jich úřady vedou jako nezaměstnané.

"Všechno to jde docela dobře," je přesvědčen šéf agentury práce Detlef Scheele, podle něhož není důvod situaci uprchlíků na pracovním trhu vidět černě. K jeho optimismu přispívá i fakt, že 238 tisíc běženců má práci podléhající sociálnímu pojištění. "To jsou čísla, která jsou dobrá na to, že tito lidé přišli z humanitárních důvodů, a nikoliv, aby si zde našli práci," míní Scheele.

I přes nárůst počtu zaměstnaných uprchlíků jich stále většina práci na plný úvazek nemá. Německé úřady práce v červenci registrovaly 482 tisíc běženců hledajících zaměstnání. Mezi nimi jsou lidé, kteří momentálně navštěvují jazykové a integrační kurzy, i osoby, které pracují jen několik hodin týdně, ale hledají zaměstnání na plný úvazek. Asi 187 tisíc migrantů je vedeno jako nezaměstnaných.

Nejdůležitějším faktorem pro úspěch na německém pracovním trhu zůstává podle Spolkové agentury práce znalost němčiny. Je přitom podle ní nerealistické očekávat, že je možné se v krátké době naučit tak dobře německy, aby člověk mohl najít práci nebo nastoupit do učení. I proto odborníci očekávají, že počet zaměstnaných běženců bude výrazněji stoupat v delším časovém horizontu.

Do Německa od roku 2015 přišlo zhruba 1,5 milionu uprchlíků. Velká část z nich se svou žádostí o azyl neuspěje. Při vracení neúspěšných žadatelů do země jejich původu ale někdy dochází z hlediska trhu práce k paradoxním situacím, kdy jsou odsunováni lidé, kteří mají zaměstnání a jsou ve spolkové republice dobře integrování, zatímco někteří migranti mohou zůstat, i když o práci nejeví zájem. Německá vláda proto uvažuje o možných reformách stávajícího systému.