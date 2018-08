Kaliňák: Nařčení kolem únosu Vietnamce je absurdní!

Bývalý slovenský ministr vnitra Robert Kaliňák odmítl jako "scestné a absurdní" nařčení, že přímo vydával pokyny při únosu vietnamského podnikatele z Německa do vlasti za údajného využití slovenského vládního letadla. Kaliňák to uvedl po mimořádném jednání bezpečnostního výboru parlamentu, které se na exministrův návrh uskutečnilo v utajeném režimu.

Kaliňák podle serveru Sme.sk uvedl, že dílčí výsledky vyšetřování hovoří o možném neúmyslném zapojení Slovenské republiky do akce vietnamské tajné služby. Jako "lži", "neověřená fakta" a "snahu o politikaření" ale odmítl článek listu Denník N, popisující údajnou Kaliňákovu roli v únosu.

"Pokud jsem byl naivní, prosím, ale nepředpokládal jsem to. Ani dnes mi nejde do hlavy, aby váš partner z jiné země osobně přijel s cílem, aby někoho unesl. To je věc, které mohu těžko uvěřit," řekl.

Podle opozičního poslance Miroslava Beblavého nezazněly na výboru informace umožňující jasně určit, zda slovenské úřady o únosu věděly, nebo nevěděly.

"Kaliňák dnes prohlašoval, že vědomě jsme se na únosu nepodíleli. Možnost neúmyslné spolupráce nedokázal vyloučit. Podle mne i po dnešku stále nevíme, jak to vlastně bylo," řekl Beblavý. Podezření v něm posiluje Kaliňákova nervozita během dnešního jednání.

"Pravděpodobnost, že je (Kaliňák) do toho namočený, se u mne teď snoubí s jistotou," řekl další opoziční poslanec Ľubomír Galko podle webu Denníku N. "Velice se do toho vložil, snažil se nás citově vydírat, tlačil na nás," vylíčil Galko exministrovo chování.

Německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung na konci července napsal, že berlínští vyšetřovatelé jsou přesvědčeni, že bývalý vietnamský komunistický funkcionář Trinh Xuan Thanh, který byl loni v létě unesen v německé metropoli, byl poté do vlasti přepraven slovenským vládním letadlem. Neexistují o tom "prakticky žádné pochyby", citoval deník ze záznamu berlínského kriminálního úřadu. List také napsal, že přeprava uneseného Vietnamce byla předmětem schůzky tehdejšího slovenského ministra vnitra Roberta Kaliňáka a jeho vietnamského protějšku. Podle vyšetřovatelů mělo setkání "jediný účel", a sice "dostat pana Trinha relativně bez problémů ze schengenského prostoru zpět do Vietnamu".

Trinh byl unesen loni 23. července v centru Berlína společně s jednou ženou, která ho doprovázela. Později se objevil ve Vietnamu a v lednu byl odsouzen za zpronevěru. Hanoj tvrdí, že podnikatel a funkcionář, který předtím v Německu usiloval o azyl, se do země vrátil dobrovolně. Podle Berlína šlo o únos a o bezprecedentní porušení německého i mezinárodního práva.

Před soudem zatím stanul pouze Long N. H., který si loni v Praze půjčil dvě auta, která byla využita ke sledování Trinha a jeho únosu. Berlínský soud ho za napomáhání únosu tento měsíc poslal na tři roky a deset měsíců do vězení.

Slovenská strana vietnamským partnerům zapůjčila vládní speciál na cestu z Prahy do Bratislavy a z Bratislavy do Moskvy.