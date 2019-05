Konec jednorázovým plastům. EU potvrdila nové nařízení

Členské země Evropské unie formálně potvrdily novou směrnici zakazující plastové výrobky na jedno použití. Cílem opatření, které se týká například jednorázových brček, nádobí, tyčinek do uší i některých dalších plastových výrobků, k nimž existují ekologičtější alternativy, je snížit množství plastového odpadu. Členské státy mají nyní nejvýše dva roky na převedení nových pravidel do svých vlastních zákonů.

Rozhodnutí členských zemí, které je završením celého legislativního procesu, oznámila Rada EU v tiskové zprávě. Nová pravidla předložila Evropská komise přesně před rokem, od té doby se o jejich konečné podobě vyjednávalo. Evropský parlament text směrnice odsouhlasil v březnu.

Přestat by se tak měly prodávat jednorázové plastové příbory, talíře, úchyty k nafukovacím balonkům, polystyrenové obaly na potraviny a hrnky na nápoje určené k okamžité spotřebě a také další produkty z plastů, které mohou přispívat ke znečištění takzvanými mikroplasty.

Členské státy se také dohodly, že do roku 2029 by mělo být recyklováno devět desetin plastových lahví. Do roku 2025 budou muset takové lahve vyráběny alespoň se čtvrtinovým použitím recyklovaného plastu, do roku 2030 by měl tento podíl vzrůst na procent třicet.

Nové předpisy jsou namířeny také proti filtrům v tabákových výrobcích, jejichž součástí jsou nyní plasty. Cigarety a další výrobky, které takové filtry mají, budou muset být opatřeny příslušným upozorněním, včetně poznámky o škodách hrozících životnímu prostředí, pokud bude filtr odhozen jinam než do koše.

Členské země také mají přijmout kroky, aby výrazně snížily užívání plastových obalů na potraviny a nápoje, pro které zatím neexistují náhradní obaly.