Němci platí miliony za prázdné ubytovny pro uprchlíky

Kvůli nevypověditelným smlouvám s pronajímateli a sníženému počtu uprchlíků zeje řada uprchlických zařízení v Německu prázdnotou. Jejich údržba i pronájem ale stojí veřejné rozpočty v přepočtu stovky milionů korun.

Píše o tom s odkazem na informace ministerstva vnitra německý deník Süddeutsche Zeitung. Podle deníku dnes disponuje jen spolkový stát Bavorsko zhruba 50 tisíci volných lůžek pro uprchlíky, z toho část stojí ve zcela prázdných ubytovnách. Jedním z důvodů je fakt, že letos přišlo do Německa výrazně méně uprchlíků, než se očekávalo. Druhý důvod ale spočívá v tom, že spolkové státy a města si raději dopředu pronajaly jako rezervu řadu budov, pro které ale nemají a zřejmě ani dlouho nebudou mít využití.

"Jen nájem za osmnáct takových prázdných zařízení ve Švábsku stojí přes 195 tisíc eur (pět milionů korun) měsíčně," píší SDZ. K tomu je ale třeba připočíst i náklady na běžnou údržbu. Zařízení totiž slouží jako rezerva pro případ, že by Německo znovu zasáhla velká uprchlická vlna jako v roce 2015. Budovy jsou udržované tak, aby v nich bylo možné ubytovat uprchlíky prakticky okamžitě.

Mezi takové "hotely" s povlečenými, ale prázdnými postelemi patří například kasárna v Donauwörthu s 1200 lůžky nebo tranzitní centrum v Degendorfu. Nejedná se ale jen o takto velká centrální zařízení. Podobně si města a obce nadále drží i stovky domů, bytů nebo obytných kontejnerů, které si pronajaly od soukromých majitelů nebo organizací.

"Nájemní smlouvy byly uzavřeny dlouhodobě na několik let a jsou jen těžko vypověditelné," píší SDZ. Jen v okrese Dolní Franky tak úřady pravidelně platí za 20 takových prázdných bytů či domů, ve Středních Francích je to dokonce 50 nemovitostí. I kdyby v těchto zařízení už nikdy nepřespal žádný uprchlík, na základě dlouhodobých smluv za ně budou úřady platit nájem až do konce roku 2019. "Možnost jiného využití prázdných uprchlických zařízení je přitom velmi komplikovaná," píší SDZ.

Vedení okresu Střední Franky například uvažuje o tom, že z prázdných domů a bytů určených pro běžence dočasně vytvoří azylová zařízení pro lidi bez domova nebo matky s dětmi. S takovou změnou užívání ale musí souhlasit i pronajímatel. Podobně složitá je paradoxně i možnost, že by v prázdných bytech a domech našli útočiště úspěšní žadatelé o azyl. Pokud uprchlík získá v Německu právo azylu, musí opustit centrální uprchlické zařízení a najít si vlastní byt. Pro řadu uprchlíků s azylem je ale vlastní bydlení drahé a těžko dostupné. Do prázdných bytů a domů, určených jako rezerva pro ubytování běženců, se však stěhovat nesmějí. Úřady v Dolních Francích proto usilují o změnu zákona, která by to umožnila.