Izrael čelí rozhodnutí, jak zareagují na útok Íránu?

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na dnešním jednání v Jeruzalémě s britským ministrem zahraničí Davidem Cameronem a německou šéfkou diplomacie Annalenou Baerbockovou uvedl, že si Izrael po víkendovém íránském raketovém útoku vyhrazuje právo na sebeobranu a rozhodne o svém dalším postupu. Píše to zpravodajský web The Times of Israel. Německu a Británii předseda izraelské vlády zároveň poděkoval za podporu.

"Chci dát jasně najevo, že učiníme vlastní rozhodnutí a že Stát Izrael bude dělat vše, co je nutné, aby se bránil," řekl podle ToI Netanjahu. Jeho kancelář uvedla, že šéfům britské a německé diplomacie poděkoval za "bezprecedentní podporu" ve světle víkendového íránského útoku na Izrael.

Ministrům podle prohlášení úřadu izraelské vlády premiér také sdělil podrobnosti ohledně objemu humanitární pomoci, která nyní proudí do Pásma Gazy, kde Izrael od loňského října vede válku proti radikálnímu palestinskému hnutí Hamás. Ofenzivu v Pásmu Gazy Izrael zahájil po teroristickém přeshraničním útoku Hamásu a jeho spojenců na Izrael 7. října.

Baerbocková řekla, že během schůzky varovala, že se situace na Blízkém východě nesmí stát nepředvídatelnou. "Všichni nyní musí jednat obezřetně a zodpovědně," uvedla podle agentury Reuters před odletem z Izraele na zasedání skupiny G7, na kterém se podle ní bude jednat o sankcích vůči Íránu. Dodala, že další eskalace by "nepomohla nikomu: ani bezpečnosti Izraele, ani mnoha desítkám rukojmích, kteří jsou stále v rukou Hamásu, ani trpícímu obyvatelstvu Pásmu Gazy, ani mnoha lidem v Íránu, kteří sami trpí pod režimem, ani třetím zemím v regionu, které prostě chtějí žít v míru."

Cameron a Baerbocková jsou podle agentury AFP první západní činitelé, kteří do Izraele přijeli po víkendovém útoku, během něhož Írán vyslal na Izrael na 300 raket a útočných dronů. Izrael a jeho spojenci jich 99 procent zlikvidovali, škody vznikly minimální.