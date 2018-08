Jelcin telefonoval Clintonovi: Putin je spolehlivý a společenský

Vladimir Putin je spolehlivý, silný, svědomitý a společenský člověk. V telefonickém rozhovoru ze září 1999 to o svém nástupci řekl tehdejší ruský prezident Boris Jelcin prezidentovi USA Billu Clintonovi. Vyplývá to z přepisu telefonátu, který zveřejnila na svém portálu knihovna exprezidenta Clintona.

Jelcin tehdy oznámil svému americkému protějšku, že Putin povede ruskou vládu do roku 2000, kdy převezme úřad prezidenta. Upozornil přitom, že hledání nástupce mu trvalo velmi dlouho, protože nemohl najít vhodného kandidáta. Když konečně narazil na Putina, pozorně si prostudoval jeho životopis a zájmy.

"Zjistil jsem, že je to spolehlivý člověk, který si je dobře vědom toho, zač ponese odpovědnost. Zároveň je to svědomitý, silný a velmi společenský člověk... Jsem si jist, že zjistíte, že je to velmi fundovaný partner," řekl Jelcin.

Clinton mu odpověděl, že s Putinem byl již dříve v kontaktu a že se těší na osobní setkání. Hovořil tehdy zřejmě o jednání na fóru Asijsko-tichomořské hospodářské spolupráce, které se konalo v září 1999 v Aucklandu na Novém Zélandu.

To, že se Putin stane příštím ruským prezidentem, pak Jelcin zdůraznil při setkání s Clintonem 19. listopadu 1999 v Istanbulu. "Je to demokrat a zná Západ... Udělám vše pro to, aby (ve volbách) zvítězil, samozřejmě v rámci zákona... Bude pokračovat v mnou zvoleném směru k demokracii a rozvoji ekonomiky a rozšíří kontakty Ruska," píše se v přepisu z jednání.

Jelcin rezignoval na svůj post 31. prosince 1999. Putin se následně až do voleb v březnu 2000 stal úřadujícím prezidentem. V březnovém prezidentském klání získal 52,94 procent hlasů a nastoupil do svého prvního funkčního období.

Podle serveru rozhlasové stanice Rádio Svoboda/Svobodná Evropa zveřejněný přepis sice nepřináší nová odhalení o dynamice ve vztazích obou zemí po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991, nabízí zato náhled do přátelského vztahu obou lídrů.

Zveřejněné dokumenty obsahují řadu přepisů rozhovorů mezi oběma státníky na různá témata. Mimo jiné například o válce v Čečensku, rozšiřování NATO nebo bombardování Srbska spojeneckými jednotkami NATO.