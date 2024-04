Kampaň Donalda Trumpa před listopadovými volbami opět provází nepodložená tvrzení podkopávající důvěru ve volební systém USA

Kampaň amerického exprezidenta Donalda Trumpa před listopadovými volbami opět provází nepodložená tvrzení podkopávající důvěru ve volební systém Spojených států. Zatímco před čtyřmi lety Trump šířil fámy o korespondenčním hlasování, tentokrát společně s dalšími republikány vyvolává obavy z účasti imigrantů ve volbách. Jak připomínají americká média, do divokých spekulací o nelegálně hlasujících cizincích se pouští nejméně od roku 2016.

V posledních měsících předpokládaný kandidát Republikánské strany obviňuje současného prezidenta Joea Bidena a jeho Demokratickou stranu z podporování nelegální imigrace do USA s cílem vytvořit novou základnu demokratických voličů.

"Snaží se je zaregistrovat a dosáhnout, aby hlasovali v příštích volbách," prohlásil na březnovém mítinku s voliči ve státě Virginie.

Předvolební kampaň tak dostává podobný rozměr jako v roce 2020, kdy americké státy rozšiřovaly systém korespondenční volby kvůli obavám ze šíření covidu-19 ve volebních místnostech. Trump v měsících před volbami bez důkazů vyhlašoval, že to přispěje k rozsáhlým podvodům a následně odmítl přijmout porážku. Dav jeho stoupenců pak 6. ledna 2021 vtrhl do sídla Kongresu a narušil projednávání výsledků voleb.

Podvody s hlasy jsou v USA velmi vzácným jevem a platí to také o účasti lidí bez amerického občanství ve federálních volbách, zdůrazňují média. Agentura AP připomenula, že Trump po nástupu do Bílého domu jmenoval komisi pověřenou vyšetřováním voleb roku 2016 a že orgán během svého působení neidentifikoval jediný případ, kdy by hlasoval cizinec.

"Aby bylo jasno, případy, kdy cizinci odevzdali hlasy, se objevily, ale jsou extrémně vzácné," uvádí AP. Veřejnoprávní rozhlasová společnost NPR minulý týden napsala, že četné studie potvrzují, že lidé bez amerického občanství téměř nikdy ve federálních volbách nehlasují. Deník The Washington Post poukázal na analýzu 23,5 milionu hlasů z voleb před osmi lety, která odhalila 30 možných hlasů od cizinců, tedy přibližně 0,0001 procenta.

Tvrzení o vlivu imigrantů bez občanství na americké volby označila NPR v nedávném článku za mýtus s dlouhou historií. Experti uvádí, že se ve veřejné diskusi objevuje více než 100 let, ovšem letos by jej mohly posílit rekordní počty migrantů zadržovaných za Bidenova prezidentství u hranice s Mexikem.

Trump tuto myšlenku šířil už v roce 2016, kdy ve volbách porazil demokratku Hillary Clintonovou, přestože obdržela více hlasů. "Vyhrál jsem lidové hlasování, když odečtete miliony lidí, co hlasovali nelegálně," uvedl tehdy. O tři roky později zase přišel s tvrzením, že "ilegálové" v Kalifornii a dalších státech chodí volit a dokonce hlasují opakovaně ve stejných volbách.

Dnes tuto představu spojuje s děním na americko-mexické hranici a buduje příběh o spiknutí, v němž demokraté a jejich spojenci záměrně vpouští do USA migranty, aby z nich udělali voliče. Vedle republikánských politiků tuto spekulaci přiživuje také miliardář a majitel sociální sítě X Elon Musk. "Importují voliče," napsal v březnu v příspěvku, který podle X nasbíral skoro 25 milionů zobrazení.

"Rozdmýchávání obav, že se imigranti bez dokladů snaží zmanipulovat americké volby, je pro Trumpa výhodný způsob, jak přitahovat pozornost k migrační krizi a přitom pokračovat ve vyvolávání pochybností mezi svými stoupenci ohledně zabezpečení voleb," komentoval vývoj list The New York Times.

O výsledku minulých voleb přitom po dezinformační kampani exprezidenta a jeho spojenců panují v republikánském táboře silné pochybnosti. V průzkumu z konce loňského roku uvedlo jen 31 procent dotázaných republikánů, že Bidenovo vítězství považují za legitimní, přestože se žádné výraznější nesrovnalosti nepotvrdily.

K Trumpově rétorice se nyní přihlásil také předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson, který prohlásil, že "ilegálové" by mohli rozhodnout kongresové i prezidentské volby. "Můžeme se bavit o statisících hlasů, potenciálně," řekl ve vysílání Fox News.

Vyjádření přišlo poté, co minulý týden na setkání s Trumpem oznámil návrh zákona, který by zavedl povinnost prokázat americké občanství při registraci voličů do federálních voleb. Tento plán přitom prezentoval jako řešení "vážného problému".

Aktuálně registrace funguje tak, že zájemci potřebují řidičský průkaz nebo číselný kód, který je obdobou rodného čísla. Lidé sice nemusí prokázat, že jsou občany USA, ovšem jejich údaje se ověřují v úředních databázích a potenciální voliči při registraci přísahají, že občanství mají. Pokud by to nebyla pravda, hrozí jim i vězení nebo vyhoštění, vysvětluje televize CNN.

Podle expertů tento systém funguje, mimo jiné proto, že cizinci by pokusem o účast ve federálních volbách dávali všanc svou budoucnost v USA. "Když předložíte řešení, naznačujete, že tady byl problém. A myslím si, že o tom to částečně je... vytvořit řešení k problému, který neexistuje," komentoval vývoj politolog Ron Hayduk ze Sanfranciské státní univerzity.