Netanjahu při setkání s Antony Blinkenem řekl, že vyšle vojáky do Rafáhu i bez podpory Ameriky

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu dnes americkému ministrovi zahraničí Antonymu Blinkenovi řekl, že Izrael je odhodlaný vyslat své vojáky do Rafáhu na jihu Pásma Gazy i za předpokladu, že v tom nebude mít americkou podporu, píše agentura Reuters. Podle Blinkena však Izraeli hrozí prohloubení mezinárodní izolace, pokud by pozemní ofenzívu provedl. Netanjahu a Blinken také jednali o navýšení humanitární pomoci pro Pásmo Gazy. Americký ministr Netanjahuovi řekl, že je třeba mít pro oblast poválečný plán, až bude Hamás poražen.

Blinken do Izraele přiletěl z Egypta, kde ve čtvrtek jednal prezidentem Abdal Fattáhem Sísím a arabskými diplomaty. Ve středu se americký ministr zahraničí v Saúdské Arábii setkal s korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Jedná se o Blinkenovu šestou návštěvu Blízkého východu od začátku války v Pásmu Gazy, kterou spustil přeshraniční teroristický útok palestinského hnutí Hamás na Izrael loni 7. října.

Netanjahu v prohlášení uvedl, že bez invaze do Rafáhu nebude možné Hamás porazit. "Řekl jsem mu, že doufám, že tak učiníme s podporou Spojených států, ale pokud budeme muset, uděláme to sami," dodal předseda izraelské vlády. Podle ToI jednání s Blinkenem trvalo 40 minut.

Blinken před odletem z Izraele novinářům na letišti řekl, že rozhovor s Netanjahuem byl upřímný. Sdělil mu americké výhrady vůči invazi do Rafáhu. Hrozí, že vojenská operace povede ke smrti dalších civilistů a k chaosu v humanitárních dodávkách, řekl šéf americké diplomacie. "Hrozí také prohloubení izolace Izraele ve světě," zdůraznil Blinken, podle kterého by to vedlo k oslabení dlouhodobé bezpečnosti Izraele. Americké ministerstvo zahraničí krátce před rozhovorem s novináři sdělilo, že Blinken mluvil s izraelským premiérem o potřebě zlepšit ochranu civilistů v Pásmu Gazy a o navýšení pomoci. Informoval ho také o jednání o dohodě, jež by vedla k propuštění rukojmí a několikatýdennímu zastavení bojů v Pásmu Gazy.

Blinken Netanjahuovi podle serveru Walla řekl, že Izrael by měl mít plán na "den po Hamásu", jinak by izraelské síly mohly zůstat v Pásmu Gazy po řadu let, což by ohrozilo izraelskou bezpečnost a zhoršilo vnímání Izraele ve světě. "Nerozumíte tomu," uvedl podle webu Blinken. "A až to pochopíte, může už být pozdě," dodal s tím, že při pokračování toho, co se děje nyní, Hamás zůstane u moci nebo v Pásmu Gazy zavládne anarchie. Netanjahu podle zprávy souhlasil, že pokud by taková situace nastala, mohl by Izrael v Pásmu Gazy zůstat na několik desetiletí.

Šéf americké diplomacie se následně setkal s představiteli izraelského válečného kabinetu a zvlášť také jednal s jeho členem Benny Gancem, se kterým rovněž mluvil o chystané operaci v Rafáhu. Ganc podle prohlášení Blinkena ujistil, že Izrael nadále umožní dodávky humanitární pomoci Palestincům. Blinken také mluvil v soukromí s příbuznými rukojmích s americkým občanstvím, která drží hnutí Hamás.

Izrael kvůli avizované operaci v Rafáhu čelí rostoucímu mezinárodnímu tlaku. USA v této souvislosti vyzvaly, aby předložil jasné plány pro evakuaci nevinných palestinských uprchlíků. Dříve tento týden Netanjahu uvedl, že brzy schválí plány na evakuaci palestinských civilistů z míst bojů a že dal zelenou vojenským plánům pro operaci v Rafáhu.

Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v Pásmu Gazy s cílem Hamás zcela zničit po teroristickém útoku ze 7. října, kdy ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců v izraelském pohraničí povraždili téměř 1200 lidí a dalších zhruba 250 osob zavlekli na palestinské území.

Při prvním a dosud jediném klidu zbraní na konci listopadu byla propuštěna necelá polovina rukojmích. Podle dnešních údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze, spravovaného Hamásem, zahynulo od začátku války v Pásmu Gazy nejméně 32.070 Palestinců. Rusko a Čína dnes v Radě bezpečnosti OSN vetovaly návrh americké rezoluce volající po příměří v oblasti.