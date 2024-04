Novozélandská vláda se rozhodla zpřísnit podmínky pro udělování pracovních pro nekvalifikované pracovníky

Novozélandská vláda se rozhodla zpřísnit podmínky pro udělování pracovních víz poté, co do pětimilionové země v loňském roce přišlo více než 173.000 cizinců. Informoval o tom dnes list The Guardian. Nový Zéland uvolnil vízovou politiku po pandemii covidu-19, aby pomohl zaplnit volná pracovní místa. Nyní ale Wellington soudí, že migrace dosáhla neudržitelné míry.

Podle nových pravidel budou muset zájemci o pracovní pozice s nízkou kvalifikací absolvovat zkoušku z angličtiny. Většina zájemců o práci na Novém Zélandu bude muset také prokázat alespoň minimální schopnosti a zkušenosti v oboru. Maximální délka nepřetržitého pobytu se pro nízko kvalifikované pracovníky sníží z pěti let na tři roky.

Změny se týkají hlavního pracovního víza AEWW (Accredited Employer Work Visa) určeného pro zaměstnance, kteří mají nabídku práce od akreditovaného zaměstnavatele na Novém Zélandu. Opatření vstoupí v platnost okamžitě, oznámila v neděli novozélandská ministryně pro přistěhovalectví Erica Stanfordová.

"Vláda se snaží přitáhnout a udržet v zemi vysoce kvalifikované migranty, jako jsou například učitelé středních škol. Zároveň ale musíme zajistit, že u zaměstnání, kde není nedostatek lidí s patřičnými dovednostmi, budou Novozélanďané na prvních místech fronty," uvedla Stanfordová.

Podle novozélandského statistického úřadu přišlo loni na Nový Zéland nejvíce lidí z Indie, Filipín, Číny, Fidži a Jihoafrické republiky.

Stanfordová řekla, že změny přispějí rovněž ke snížení obav z vykořisťování migrantů. Novozélandské úřady v únoru sdělily, že po stížnostech provedly zhodnocení systému vydávání pracovních víz a odhalily "menší počet bezohledných zaměstnavatelů", kteří žádali peníze od lidí majících zájem přestěhovat se na Nový Zéland.

"Tím, že migranti budou muset prokázat znalost angličtiny, zajistíme, že budou lépe rozumět svým právům," prohlásila Stanfordová.

Austrálie, která také v poslední době zaznamenala značný nárůst imigrace, uvedla, že v příštích dvou letech sníží počet příchozích migrantů na polovinu, píše The Guardian.