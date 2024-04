Pellegrini poděkoval Ficovi za podporu a přislíbil vládě loajalitu

Národ rozhodl, koho chce mít za prezidenta, řekl dosavadní předseda slovenského parlamentu Peter Pellegrini, který zvítězil v prezidentských volbách na Slovensku. Své zvolení vnímá jako upevnění vlády premiéra Roberta Fica a vládní koalice. Vláda se nemusí obávat, že z Prezidentského paláce vznikne centrum, které vládě bude škodit, prohlásil příští šéf státu, který před novináře předstoupil ve společnosti premiéra Fica a bývalého prezidenta Ivana Gašparoviče.

"Budu chránit a bránit zájmy Slovenské republiky. Budu prezidentem, který bude podporovat vládu ve snaze zlepšovat život lidí na Slovensku. Udělám vše pro to, aby Slovensko vždy zůstalo na straně míru a nestanulo na straně války, ať se to někomu líbí anebo nelíbí, ať mne za to kritizuje, kdo chce," řekl ve zjevné narážce na rezervovaný postoj vládní koalice k podpoře Ukrajiny, která se už déle než dva roky brání agresi Ruska.

Pellegriniho tábor v kampani označoval jeho hlavního soupeře, prozápadního liberála Ivana Korčoka, který dokázal favorizovaného kandidáta vládního tábora v prvním kole porazit, za "kandidáta války" či rovnou za válečného štváče.

Pellegrini přislíbil, že bude prezidentem všech občanů, bez ohledu na to, zda jej volili, anebo nikoliv. "Vždy budu na straně Slovenské republiky. SR a její zájmy budou pro mne na prvním místě," zdůraznil.

Pellegrini podle téměř kompletních výsledků získal přes 53 procent hlasů (asi 1,4 milionu), jeho soupeř, kariérní diplomat Ivan Korčok, podporovaný opozicí, téměř 47 procent (asi 1,23 milionu).

Fico pogratuloval svému koaličnímu partnerovi a připomněl, že sám na prezidenta kandidoval neúspěšně.