Poslanec Bystroň po jednání Alternativy pro Německo cítí jasnou podporu vedení

Poslanec Alternativy pro Německo (AfD) a dvojka stranické kandidátky pro volby do Evropského parlamentu Petr Bystroň cítí po dnešním jednání předsednictva strany jasnou podporu. Bystroň to řekl ČTK poté, co vedení strany vysvětlil podezření, že dostával úplatky od proruské sítě. Bystroň přijímání peněz odmítl. Předsednictvo AfD v prohlášení zaslaném médiím sdělilo, že poslance musí považovat za nevinného.

Zmíněná podezření podle informací českého Deníku N a německého magazínu Der Spiegel vyslovila česká Bezpečnostní informační služba (BIS). V této souvislosti obě média zmínila nyní zablokovaný proruský portál Voice of Europe, kterému Bystroň v minulosti poskytoval rozhovory.

Podle Bystroně by nyní česká vláda premiéra Petra Fialy měla vysvětlit, zda v jeho kauze nejednala pod tlakem ze zahraničí, například z Berlína či z NATO.

"Ano, výsledek je jasná podpora," řekl Bystroň ČTK po zasedání předsednictva strany, které dnes jednalo přes telefon. "Nic jiného jsem nečekal," uvedl.

Vedení strany v prohlášení sdělilo, že Bystroň všechna podezření odmítl a že svá tvrzení předloží písemně. "V současné chvíli musí předsednictvo vycházet z neviny pana Bystroně," uvedla AfD. Stranické špičky dále poznamenaly, že mají zájem o plné vysvětlení kauzy. "Žádáme proto ty, kteří tvrdí, že mají indicie a důkazy, aby je poskytli pro vyšetřování," dodalo vedení.

AfD podle Bystroně nepřipustí, aby do volební kampaně strany zasahovaly cizí tajné služby. "Nedovolíme, aby zahraniční tajné služby diktovaly naši volební kampaň skrze manipulativní obvinění. Nyní musí Fialova vláda vysvětlit, zda zveřejnění vzniklo tlakem ze zahraničí a jakou roli zde sehrály NATO a německá vláda," uvedl Bystroň k okolnostem zveřejnění své kauzy možného uplácení.

Spolkový poslanec, který je českého původu, poznamenal, že je třeba se věnovat i důvěryhodnosti české kontrarozvědky BIS a možnému ovlivňování Čechů Německem.

Bystroň již před týdnem dopisem ujistil vedení AfD, že žádné peníze od spolupracovníků Voice of Europe ani od Rusů nebral. Ve straně přesto podle deníku Bild panovala s jeho vysvětlením nespokojenost, list v této souvislosti zmínil především spolupředsedkyni Alici Weidelovou. Spolupředseda Tino Chrupalla, který AfD vede společně s Weidelovou, ale televizi ARD řekl, že zatím nevidí důvod, proč se od Bystroně distancovat.

Před dnešním jednáním některá německá média uváděla, že poslanec čelí rostoucímu tlaku z řad spolustraníků. "Atmosféra byla velice věcná," uvedl Bystroň o průběhu zasedání předsednictva.