Jaká bude reakce na americké sankce? Kreml zatím neví

Kreml zareaguje na nové protiruské sankce ze strany Spojených států až poté, co vstoupí v platnost. Učiní tak přitom s ohledem na ruské zájmy, řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Rusko se podle něj snaží dostat vztahy s USA z krize, ale nechystá se držet smutek, pokud se nesetká ve Washingtonu s pochopením. Washington připravil nové sankce v přesvědčení, že Moskva stojí za útokem nervově paralytickým jedem proti někdejšímu dvojímu agentovi Sergeji Skripalovi a jeho dceři v Anglii.

Sankce mají vstoupit v platnost 22. srpna. Po třech měsících má následovat druhá, přísnější fáze, pokud Moskva neposkytne záruky, že napříště chemické nebo biologické zbraně nepoužije a vysloví souhlas s inspekcí OSN.

"Nebudeme předbíhat, ale uděláme to, co ruský prezident dělá vždy, aby to co nejlépe odpovídalo zájmům naší země," řekl Peskov na dotazy novinářů ohledně ruské odvety za nové sankce. "Raději si počkejme. Jak víte, sami Američané se už ve svých návrzích sankcí pletou, a proto počkejme, co bude a jestli to bude. Pak se budeme řídit v první řadě zájmy Ruské federace," dodal.

Mluvčí Vladimira Putina znovu zdůraznil, že podobné restrikce jsou z hlediska mezinárodního práva nezákonné a poškozují celý mezinárodní obchod.

Peskov také oznámil, že tajemník Putinovy bezpečnostní rady Nikolaj Patrušev se 23. srpna v Ženevě setká s bezpečnostním poradcem amerického prezidenta Johnem Boltonem. Na pořadu budou bilaterální vztahy a mezinárodní problémy, schůzka podle něj nemá pevně stanovenou agendu.

Bolton v televizním rozhovoru uvedl, že bude s Patruševem jednat o Sýrii a Iráku, stejně jako o odzbrojovacích dohodách.