Světoví vůdci litují zrušení summitu. Putin nepřímo viní Trumpa

Británie, Německo, Rusko, Francie, Japonsko, Jižní Korea a další země vyjádřily politování nad čtvrtečním rozhodnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa zrušit summit se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, který byl plánován na 12. června v Singapuru. Podle Číny je zapotřebí, aby Spojené státy a Severní Korea prokázaly trpělivost a schopnost kompromisu.

Jihokorejský prezident Mun Če-in, který tento týden jednal s Trumpem ve Washingtonu, vyjádřil velké překvapení nad krokem šéfa Bílého domu a zdůraznil, že jaderné odzbrojení Korejského poloostrova by nemělo být odkládáno. "Jsem velmi zmatený a velmi lituji toho, že se severokorejsko-americký summit 12. června neuskuteční podle plánu," řekl Mun, který se také nedávno sešel na historickém summitu se severokorejským diktátorem Kimem. Jihokorejský prezident rovněž zdůraznil, že Soul bude nadále usilovat o zlepšení vztahů mezi oběma Korejemi, což podle něj může přispět i k lepším vztahům mezi Pchjongjangem a Washingtonem.

Ruský prezident Vladimir Putin poukázal na to, že Severní Korea splnila před plánovaným summitem své sliby. Trump za důvod zrušení schůzky označil nepřátelské výpady Severní Koreje proti USA z poslední doby. Putin však řekl, že severokorejský vůdce "udělal vše, co předem slíbil, a dokonce vyhodil do povětří tunely a šachty" v hlavním jaderném testovacím středisku KLDR. Likvidaci střediska ve čtvrtek přihlíželi zahraniční novináři.

"Drobný zádrhel"

Rusko přijalo zprávu o zrušení summitu s politováním, protože jsme plánovaný summit považovali za důležitý krok v řešení situace na Korejském poloostrově a v zahájení procesu denuklearizace, řekl Putin po setkání se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem v Petrohradu. Macron vyjádřil naději, že zrušení schůzky je jen "drobný zádrhel" v procesu jaderného odzbrojení Korejského poloostrova, který by měl dál pokračovat.

Mluvčí britské premiérky Theresy Mayové uvedla, že Británie je zrušením summitu zklamaná. "Potřebujeme dohodu, která umožní zcela ověřitelnou a nezvratnou denuklearizaci Korejského poloostrova, a budeme na ní s našimi partnery pracovat," řekla mluvčí Mayové.

Abe je zklamaný, ale Trumpa respektuje

Japonský premiér Šinzó Abe rovněž "vyjádřil politování nad tím, že se jednání vůdců USA a KLDR neuskuteční", zároveň však řekl, že Trumpovo rozhodnutí respektuje a podporuje. "Budeme pokračovat ve spolupráci se Spojenými státy, Jižní Koreou a dalšími zeměmi, abychom dosáhli odstranění zbraní z Korejského poloostrova," dodal Abe.

Také německá vláda uvedla, že odvolání summitu Kima s Trumpem lituje. "Z německého pohledu je dialog na nejvyšší úrovni významným krokem ke snížení napětí na Korejském poloostrově," prohlásila mluvčí německé vlády.

Pokračující dialog

Generální tajemník OSN Antonio Guterres apeloval na všechny zúčastněné strany, aby pokračovaly v dialogu. S politováním přijala zprávu o odvolání summitu i hostitelská země Singapur. Doufá, že snahy o nastolení trvalého míru a stability na Korejském poloostrově budou pokračovat.

Čínské ministerstvo zahraničí konstatovalo, že by Spojené státy a Severní Korea měly prokázat trpělivost a schopnost kompromisu. "Všechny strany, zvlášť ty, kterých se to přímo týká, musejí dát najevo ochotu ke kompromisu a prokázat dobrou vůli s cílem vyřešit otázku Korejského poloostrova," řekl mluvčí čínské diplomacie Lu Kchang na dnešní tiskové konferenci.