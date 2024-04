WSJ: Izrael by na íránský dronový a raketový útok mohl odpovědět již dnes

Izraelská odpověď na víkendový dronový a raketový útok Íránu by mohla přijít již dnes, napsal list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na nejmenované americké a další západní činitele.

Podle zpravodajského serveru The Times of Israel (ToI) skončilo dnešní zasedání izraelského válečného kabinetu, na němž se projednávaly možnosti izraelské reakce. Podle stanice Channel 12 se hovořilo o několika variantách, přičemž ve všech případech šlo o "bolestivý" protiúder vůči Íránu, který by však nezažehl válku. Cílem kabinetu podle stanice bylo zvolit reakci, kterou nezablokují Spojené státy.

Izraelský válečný kabinet je užší vládní orgán, který ostatní ministři zplnomocnili rozhodnout o případné reakci na rozsáhlý íránský útok. Členy válečného kabinetu jsou vedle premiéra Benjamina Netanjahua ministr obrany Joav Galant a Benny Ganc, který byl před vypuknutím války v Pásmu Gazy jednou z hlavních tváří izraelské opozice.

Írán v noci na neděli vyslal proti Izraeli přes 300 dronů a raket, které i díky zapojení zahraničních partnerů Izraele do obrany nezpůsobily významnější škody. Odrazit útok se izraelské protivzdušné obraně podařilo s pomocí USA, Británie, Francie a Jordánska.

Zpravodajský web ABC News dnes s odkazem na dva nejmenované americké představitele uvedl, že při odpalu nebo za letu před zasažením cíle selhala nejméně polovina z balistických raket vyslaných Íránem. Vysoce postavený americký činitel ABC News sdělil, že těchto raket bylo celkem 115 až 135, takže sestřelit bylo nutné jen polovinu.

Víkendovou akci označuje Teherán za odvetu za útok na íránský konzulát v Damašku z 1. dubna. K němu se Izrael sice nepřihlásil, ale předpokládá se, že je za něj zodpovědný. Při útoku v syrské metropoli zahynulo sedm příslušníků íránských revolučních gard.

Íránský ministr zahraničí Hosejn Amírabdolláhján dnes podle íránských státních médií svému britskému protějšku řekl, že Írán nechce vyostřovat napětí, ale že bude reagovat okamžitě a s větší sílou, pokud Izrael provede protiútok. Britský premiér Rishi Sunak mezitím oznámil, že bude brzy mluvit s izraelským předsedou vlády Netanjahuem o tom, jak zabránit další eskalaci. Na odražení íránského útoku se o víkendu podílely i britské stíhačky.

Izrael se podle řady médií kvůli íránskému útoku rozhodl odložit očekávaný vojenský vpád do města Rafáh na jihu Pásma Gazy. Televize CNN s odvoláním na dva nejmenované izraelské zdroje uvedla, že izraelská armáda měla původně v plánu dnes civilní obyvatelstvo Rafáhu vyzvat k evakuaci. Izraelská stanice Kan v neděli večer přišla s obdobnou zprávou, ale Netanjahuova strana Likud tvrzení o odkladu vstupu armády do Rafáhu odmítla.

Netanjahu opakovaně uvedl, že schválil plány pro operaci v Rafáhu, a nedávno řekl, že bylo stanoveno datum jejího zahájení. Podle ToI však o několik hodin později izraelský ministr obrany Galant v rozhovoru se svým americkým protějškem Lloydem Austinem prohlásil, že datum stanoveno nebylo, jelikož armáda stále dokončuje plány evakuace 1,4 milionu Palestinců, kteří se do Rafáhu uchýlili.