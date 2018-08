Aktuální epidemie eboly ještě není stabilizovaná

Aktuální epidemii eboly na severovýchodě Konga ještě nelze označit za stabilizovanou kvůli složitému přístupu do některých oblastí. Ve středu to řekl šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Konžské ministerstvo zdravotnictví zároveň oznámilo, že již dva dny nebylo zaznamenáno žádné úmrtí spojené s krvácivou horečkou.

Od vyhlášení epidemie 1. srpna registrují úřady 112 potvrzených a pravděpodobných případů, přičemž 75 lidí zahynulo. U 47 z nich byla ebola prokázána laboratorními testy. Vláda za současných okolností, kdy se dva dny neobjevila žádná nová oběť, povolila školákům, aby se 3. září vrátili do 250 škol v zasažené provincii Severní Kivu.

Šéf WHO ale varuje, že ebola by se stále mohla začít rychle šířit v nedostupných oblastech. Kvůli nejisté bezpečnostní situaci nemohou zdravotníci i na některá místa v blízkosti města Mangina, kde epidemie vypukla. "Když bude jeden případ ukrytý v červené zóně nebo v nepřístupné oblasti, je to nebezpečné. Může to spustit požár, jenom jeden případ," řekl Ghebreyesus agentuře Reuters.

Kongo čelí epidemii eboly již po desáté od roku 1976, kdy se virus poprvé objevil na severu země. Vůbec poprvé se však nemoc vyskytla v zóně konfliktu. Virus způsobuje horečky a vnitřní a vnější krvácení a většinou mu podlehne asi polovina nakažených.

"Je zde pokles (v počtu nových případů)... ale přesto, vzhledem k dostupnosti a červeným zónám, nemůžeme říct, že se propuknutí stabilizuje," řekl Ghebreyesus na tiskové konferenci. Nejbližších sedm až deset dní podle něj bude pro zvládnutí nákazy klíčových.

Vakcínu proti ebole už dostalo na severovýchodě Konga přes čtyři a půl tisíce zdravotníků nebo osob, které přišly do kontaktu s nakaženými. Úřady povolily nasazení několika experimentálních přípravků a v boji s nákazou pomáhá také vakcína firmy Merck, která se osvědčila při nedávné deváté epidemii.

"Teď máme vakcíny a máme léčebné prostředky a nikdo by vlastně na ebolu neměl umřít. Ale tomu tak bylo, musíme prvně co nejdříve nalézt nakažené," řekl Ghebreyesus. Dodal, že WHO požádala několik zemí, jakož i místní náboženské vůdce, aby se pokusili s povstaleckými skupinami v Kongu dojednat přístup do "červených zón".