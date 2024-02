Jak na styling bez poškození vlasů

Za skvělý účes už nemusíte platit vysokou daň v podobě zničených vlasů. Čemu se při stylingu vyhnout, abyste svou hřívu zbytečně nezatěžovala, a na jaký look naopak vsadit, aby vaše "koruna krásy" zůstala zdravá a krásná?

Pozor na tyto 3 "nebezpečné" stylingy

1. Příliš utažený culík či drdol může způsobit padání vlasů

Těsné účesy, jako je hodně utažený culík nebo drdol, mohou způsobovat zvýšené napětí vlasových folikulů. Důsledkem je citlivá pokožka, bolest či vypadávání vlasů. Také se vyvarujte používání pevných gumiček, do nichž se vlasy zamotávají, anebo gumiček s kovovou sponou, které mohou zapříčinit trhání a lámání vlasů. Zvolte raději gumičky látkové, anebo takzvané invisibobble - spirálovité gumičky z plastu, které nezanechávají na vlasech otlak.

2. Extrémní teploty při žehlení a kulmování

Velmi vysoké teploty mohou vlasy poškodit - při teplotě 230 °C se dokonce vlas začíná tavit. Proto buďte opatrná při fénování, žehlení i kulmování a vždy začínejte s nižšími teplotami. Středoevropské vlasy obvykle nebývají příliš silné, proto často stačí nastavit nejnižší stupeň a případně postupně přidávat. Vždy navíc před stylingem aplikujte na vlasy přípravky zajišťující tepelnou ochranu a používejte přístroje s inteligentní regulací teploty, které nedovolují přesáhnout nastavenou hodnotu.



3. Domácí barvení

Chemické poškození vlasu způsobené neodborným barvením bývá jednou z nejčastějších příčin zničených vlasů. Zejména nekvalitní přípravky je mohou poničit, proto pokud se rozhodnete pro nový odstín, svěřte se raději do péče profesionálů. Nejen, že disponují kvalitními produkty, ale velmi důležitý je i samotný postup. O barvené vlasy také nezapomeňte správně pečovat a používejte speciální kosmetiku.

Tipy, jak vlasy zbytečně neničit...

• Mokré vlasy "nedrbejte" ručníkem, pouze z nich šetrně vymačkejte vodu.

• Nikdy nepoužívejte klasickou žehličku na mokré vlasy.

• Pořiďte si kvalitní kartáč: buď s přírodními štětinami nebo tangle teezer anebo plochý kartáč. Není dobré vlas zbytečně kartáčem natahovat, aby vlasové vlákno nepopraskalo.

• Používejte vlasovou kosmetiku určenou pro váš typ vlasů.

Nepřehánějte to s mytím vlasů!

Až 8 z 10 lidí si myje vlasy každý den v domnění, že tím své "koruně krásy" prospívá. Ve skutečnosti tím ale můžete prokazovat medvědí službu... "Jak často si vlasy myjete, závisí na typu vašich vlasů, úrovni aktivity a prostředí. Nadměrné mytí může být velmi škodlivé, protože zbavuje pokožku hlavy přirozených olejů a zanechává vlasy suché. Obecně platí, že čím mastnější jsou vaše vlasy nebo pokožka hlavy, tím častější mytí vlasů můžete zvážit. Rovné vlasy mohou být kvůli nahromaděné mastnotě snadněji zplihlé, zatímco vlny, kudrny a lokny absorbují mastnotu a vyžadují méně časté mytí," vysvětluje Rob Smith ze společnosti Dyson.

Tip: Vysoušecí žehlička Dyson Airstrait vyrovná vlasy bez extrémních teplot

Revoluční novinka v oblasti stylingových nástrojů Dyson Airstrait dokáže vlasy současně vysušit i narovnat. Díky tomu ušetříte spoustu času, jelikož už nebudete muset hřívu nejprve fénovat a potom žehlit, ale především už není zapotřebí kvůli vyhlazení vystavovat vlasy extrémním teplotám. "Nemusíte mít obavy, i na plný výkon 140 °C se bude přístroj k vlasům chovat šetrně. Některé klasické žehličky vyvíjí teplotu okolo 220 °C, což může hřívu opravdu zničit, to se vám s Dyson Airstrait nestane," vysvětluje vlasový stylista Martin Loužecký z kadeřnického salónu Hairthusiasts, který měl možnost ve své praxi novou vysoušecí žehličku vyzkoušet. Tajemství spočívá ve velmi silném proudu vzduchu, jenž prochází mezi rameny žehličky. Směřuje dolů pod úhlem 45° a vytváří napětí potřebné k vyrovnání vlasů pro hladký konečný účes s menším poškozením a lámáním. Lze ji použít jak na suché vlasy, tak i na mokré.

"Zdravé" stylingy krok za korkem

Přirozené rovné foukání

"Po žehlení běžnou žehličkou jsou vlasy úplně placaté a chybí jim přirozený objem. Po použití Dyson Airstrait jsou však vlasy krásně hladké a stále působí zdravým dojmem. Je to úplně nový rozměr hladkých vlasů, a přitom je to až překvapivě snadné, speciálně při domácím použití. Vytváří opravdu přirozené výsledky," říká kadeřník Martin Loužecký.

1. Nejprve vlasy šetrně vysušte ručníkem a naneste na ně váš oblíbený stylingový produkt.

2. Opatrně je rozčesejte - začněte od konečků a postupujte ke kořínkům. Pozor, mokré vlasy jsou náchylnější k lámání. Proto použijte hřeben se širokými zuby.

3. Nastavte vysoušecí žehličku na režim "Wet" a zvolte teplotu podle typu vašich vlasů: 80 °C, 110 °C nebo 140 °C. Čím jemnější vlasy máte, tím nižší teplotu nastavte.

4. Nejprve předsušte kořínky a následně rozdělte vlasy do čtyř sekcí - horní dvě čtvrtiny srolujte do drdůlků a zasponkujte.

5. Zadní část začněte narovnávat za pomoci vysoušecí žehličky. Pramen secvakněte mezi ramena přístroje a pomalu a plynule přejíždějte od kořínků směrem ke konečkům. Pokračujte, dokud nebude tato část vlasů suchá a rovná.

6. Uvolněte sponky a rozvažte drdůlky v horní sekci hlavy. Narovnejte ofinu a následně i zbytek vlasů.

7. Nastavte "Cool mode" a rovný účes zafixujte.

Foukaná à la 90. léta

"Hladké vyfoukané vlasy budou vždy perfektní volba! Můžeme si vzít příklad z Jennifer Aniston," radí Martin Loužecký.

1. Nejprve postupujte stejně jako u přirozeného rovného foukání - proveďte kroky 1-5.

2. Srolujte zadní část vlasů do "prstýnku" a secvakněte sponkou.

3. Rozvažte drdůlek v horní sekci hlavy a narovnejte za pomoci vysoušecí žehličky.

4. Narovnané a vysušené vlasy v horní sekci hlavy srolujte a sepněte do tří "prstýnků".

5. Před uvolněním nechte zarolované "prstýnky" vychladnout, čímž se tvar zafixuje.

6. Sejměte sponky a upravte hřebenem do finálního tvaru.

James Dyson: "Bez horkých desek, bez poškození teplem"

James Dyson je britský vizionář a vynálezce, který už přivedl na trh několik revolučních nástrojů pro vlasový styling. Technologická společnost nesoucí jeho jméno se více než deset let zabývá vědeckým studiem vlasů a účesů. Investuje půl miliardy liber do rozšíření a urychlení výzkumu a vývoje technologií v oblasti krásy. Inženýři v Dyson podrobně studovali vše od struktury vlasů, přes dynamiku proudění vzduchu až po porozumění tepelnému, mechanickému a chemickému poškození - a následné účinky na zdraví vlasů. Nejnovějším přírůstkem do rodiny stylingových nástrojů Dyson je vysoušecí žehlička Dyson Airstrait. "Pro výkonnost žehličky Dyson Airstrait™ je zásadní dobře pochopit, jak manipulovat se silným proudem vzduchu a využít jeho potenciál. Právě tyto zkušenosti, které jsme získali za posledních 25 let, nám umožnily přinést na trh první žehličku na rovnání od mokrých vlasů po suché, a to bez horkých desek a bez poškození teplem. Přístroj má snadné použití, které lidé na žehličkách milují, ale díky vysokorychlostnímu vzduchovému proudu navíc šetří čas, udržuje pevnost vlasů a umožňuje dosáhnout každodenního přirozeného rovného účesu," říká James Dyson.