Rychlá pomoc při pálení žáhy a ochrana jícnu zároveň

Víno nebo gastronomické delikatesy mohou leckdy způsobit nejednu zdravotní nepříjemnost. Z přemíry "dobrého” může totiž docházet k překyselení žaludku a následnému pálení žáhy. Přinášíme tip na rychlou a účinnou pomoc.

Příčiny a projevy pálení žáhy

Pálení žáhy, kyselý reflux nebo trvalý pocit tlaku v břiše jsou časté potíže, které mohou být velmi nepříjemné. K pálení žáhy dochází, když žaludeční kyselina spolu s obsahem žaludku putuje nahoru do jícnu. Tento zpětný tok, který se v lékařských kruzích označuje také jako reflux, může dráždit sliznice a způsobovat palčivou bolest za hrudní kostí vystřelující až do krku. Kyselý reflux může také dráždit hlasivky a sliznici patra, což způsobuje například chrapot nebo kašel. Reflux je také často příčinou bolesti zad nebo ramen, protože se mohou podráždit i okolní nervy a bolest se tak šíří páteří do dalších částí těla.

Vyvarujte se nejčastějších spouštěčů pálení žáhy

I když se snažíme jíst převážně zdravou stravu, stále existují chvíle, kdy si chceme dopřát "něco dobrého", co už nemusí být tak dobré pro náš žaludek. Jedná se hlavně o sladká, těžká a mastná jídla, ovocné šťávy, kávu a alkohol, toto vše může způsobit zažívacímu traktu mnohem více práce než například lehká a snadno stravitelná zeleninová polévka. Pálení žáhy mohou způsobit nejen dietní chyby, ale také stres.

Co byste měli o pálení žáhy vědět?

Pálení žáhy není nemoc - je to příznak. Mohou ji spouštět, jak už bylo řečeno, dietní chyby, ale také může být signálem nějakého onemocnění zažívacího ústrojí - jde například o různé problémy v místech, kde jícen vstupuje do žaludku. Pálení žáhy nastupuje také s věkem, kdy jícnový svěrač, což je název svalu, který odděluje jícen od žaludku, může být oslabený. Rozhodně, pokud vás žáha pálí nepřetržitě, měli byste problém probrat se svým lékařem. Agresivní žaludeční kyselina, pokud dlouhodobě působí na sliznice jícnu, může způsobovat poškození buněk slizničního epitelu a také být spouštěčem závažných změn na sliznici zažívacího ústrojí. Pokud je u vás pálení žáhy epizodické a hledáte rychlou úlevu, je dobré sáhnout po osvědčených antacidech, kdy úleva od pálení žáhy nastupuje téměř okamžitě. Jak již bylo řečeno, je velmi dobré také sliznici jícnu před účinky kyseliny ochránit. Nyní máte možnost zakoupit v lékárně antacidum obohacené o přírodní extrakt z opuncie, který tuto ochranu vytváří.

Řešení při pálení žáhy

Jedná se o šetrný přípravek Reloxan s dobrou snášenlivostí a rychlým účinkem. Je ve formě žvýkacích tablet, které mají příjemnou mátovou příchuť a lze je užít od prvních příznaků. I pouhá jedna tableta dokáže neutralizovat přebytečnou žaludeční kyselinu a okamžitě zmírní pálení žáhy. Žvýkací tableta se rozpouští v ústech a uvolňuje složky, které se dostávají jícnem do žaludku, kde mohou okamžitě působit. Obsahuje navíc koncentrovaný extrakt z opuncie, ten má schopnost vytvořit ochranný povlak na sliznicích, které nejen chrání ale také zklidňuje.

Co je to opuncie?

Kaktus opuncie patří do čeledi kaktusovitých. Její botanický název je Opuntia ficus-indica (česky opuncie mexická neboli fíková). Tento termín označuje její plody podobné fíkům. Původně pochází z Mexika, ale dnes se vyskytuje i v jižní Evropě. Kaktusy opuncie lze snadno rozpoznat podle nápadných výrůstků zvaných kladodia. Listy i sladké plody opuncie jsou jedlé a plné vlákniny a pomáhají k lepšímu trávení. Nepravé listy obsahují sliz, který je bohatý na mukoadhezivní látky, které mají schopnost vytvářet na sliznicích šetrný ochranný film. Tento přírodní povlak nejen že chrání sliznice před agresivní žaludeční kyselinou, ale také již podrážděnou sliznici jícnu zklidňuje.

Reloxan je zdravotnický prostředek pro úlevu od pálení žáhy. Čtěte pečlivě návod k použití.