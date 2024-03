Trápí vás cholesterol, problémy s trávením či únava? Řešení problémů nabízí odlehčená strava. Začněte s ní na jaře!

Jaro patří k nejkrásnějším ročním obdobím, dny se prodlužují, sluníčko nám vlévá spousty energie a radosti do žil a teploty na teploměru pomalu ale jistě stoupají. Jaro je však zároveň i ideálním obdobím pro odlehčení a očistu organismu, která podpoří naše trávení a nastolí lepší fyzickou i psychickou pohodu. Štíhlejší křivky mohou být již příjemným bonusem.

Detox versus odlehčený jídelníček

Tělo každého z nás má velmi důmyslný detoxikační systém, který funguje 365 dní v roce a zahrnuje játra, ledviny, trávicí trakt, plíce, ale i kůži a lymfatický systém. Avšak přes celý rok většina z nás nedbá na zdravý a vyvážený jídelníček, v zimě si častěji dopřáváme tučné a těžké pokrmy, které organismus, játra a střeva zatěžují. Detoxikační kůry bývají povětšinou drastické a postavené na bohaté konzumaci ovoce a zeleniny. Během pár dní tak dokáže člověk zkonzumovat tolik ovoce a zeleniny, jako jindy za celý měsíc či půlrok, což představuje obrovské navýšení přísunu vlákniny. Takové navýšení vlákniny jednoznačně zahýbe našimi střevy, což může vyústit až v průjem či zácpu. Oproti detoxu, odlehčený jídelníček představuje omezení nezdravých a těžce stravitelných potravin, a naopak zařazení více rostlinné stravy a potravin, které podpoří regeneraci jater a střev.

Játra hrají hlavní roli

Centrálním orgánem látkové výměny jsou játra. Podílejí se na metabolismu základních živin a zároveň na odbourávání látek, které jsou pro naše tělo nepotřebné a toxické. Stojí také za tvorbou žluči i některých hormonů. Mluvíme-li o detoxu organismu, nesou právě játra na svých bedrech hlavní zodpovědnost. Pomocí odlehčené vyvážené stravy můžeme povzbudit činnost jater a odlehčit střevům. "Jaro je ideálním obdobím pro odlehčení jídelníčku, ve kterém doporučuji omezit živočišnou stravu, a to alespoň na dva až tři týdny. Nemluvíme zde o vyřazení masa z jídelníčku, ale omezení jeho konzumace na frekvenci jedenkrát až dvakrát týdně a výběru kvalitního drůbežího masa. V jídelníčku zároveň omezte potraviny, které mu neprospívají, jedná se o rafinovaný cukr, bílou pšeničnou mouku, průmyslově zpracované potraviny, nezdravé tuky, smažená jídla, a především alkohol, který játra nemají rády," radí Bc. Zuzana Melicharová, DiS., nutriční terapeutka Semix Pluso. Jak vidíte, játra plní v našem těle řadu důležitých funkcí a jelikož fungují v úzké spolupráci se žlučníkem, odráží se jejich fungování na trávení tuků, vstřebávání vitamínů a vylučování cholesterolu z organismu. Věděli jste, že právě játra jsou největším metabolickým orgánem v lidském těle a váží okolo 1,5 kg? Zhoršenou funkci jater se určitě nevyplatí podceňovat. Postupem času může vyústit v únavu, problémy s trávením, zhoršený imunitní systém a další nepříjemné potíže.

Podpůrné potraviny pro regeneraci jater

Intuitivně všichni víme, které potraviny je vhodné z jídelníčku vyřadit, jelikož je nám po nich často těžko a vnímáme nadmíru nezdravých nasycených tuků či bílého cukru, který naše tělo opravdu nepotřebuje. Ptáte-li se, co do jídelníčku naopak zařadit, soustřeďte se při nákupu na potraviny, mezi které patří obiloviny, luštěniny, vyzkoušejte naklíčené mungo fazolky či další luštěniny či pseudoobiloviny, určitě nesmí chybět zelenina a ovoce, dále nezapomeňte zařadit do jídelníčku bylinky, kysané mléčné výrobky, lehké drůbeží maso ideálně v bio kvalitě a očistné povzbuzující potraviny, mezi které patří ostropestřec mariánský, koření, česnek, ale i vlašské ořechy. Právě vlašské ořechy obsahují vysoké množství l-argininu, glutathionu a omega-3 mastných kyselin, pomáhají podle dostupných studií detoxikovat játra od amoniaku a podporují ozdravné procesy jater. Navíc pravidelná konzumace vlašských ořechů napomáhá okysličování krve. Ze zeleniny sáhněte po různých druzích kvašené zeleniny, zelených listových salátech, špenátu, rukole, pampeliškách, polníčku či čekance, která pomáhá neutralizovat těžké kovy a je bohatá na antioxidanty a enzymy podporující tvorbu žluči. Z ovoce vybírejte ty méně sladké plody, jako jsou citrusy, borůvky či ostružiny. Prospěšná konzumace česneku asi nikoho nepřekvapí, a přestože nemá přívětivý odér, jeho účinky na organismus jsou nesporné. Česnek obsahuje sirnaté sloučeniny, které jsou důležité pro aktivitu enzymů odvádějících toxiny z těla ven, navíc má antioxidační vlastnosti a prospívá funkci jater i ledvin, působí protizánětlivě a ochraňuje játra. Z koření je vhodná kurkuma a zázvor, které působí jako silné antioxidanty, chrání játra před poškozením, zabraňují zánětům a hromadění toxinů v těle.

Vláknina nezbytná pro zdravý trávicí systém

Světová zdravotnická organizace doporučuje dospělému jedinci konzumaci 25 - 30 g vlákniny za den, avšak ve skutečnosti jen málo z nás tolik vlákniny zkonzumuje. Vláknina plní řadu funkcí v těle a je pro zdravý trávicí systém nezbytná. Právě vláknina nám pomáhá odstraňovat toxiny z těla a udržuje trávicí systém zdravý, aby se živiny mohly správě vstřebat, zároveň stojí za pocitem sytosti, což se nám hodí především při snaze shodit pár kilogramů hmotnosti. Denní příjem vlákniny je důležitý i s ohledem na glykémii, tedy hladinu krevního cukru. Vláknina zpomaluje vyplavování cukrů do krve, a tím zabraňuje kolísání krevního cukru. Kolísání cukru v krvi způsobuje náhlé chutě na sladké či slané. Ani to však není vše, vláknina pomáhá snižovat hladinu cholesterolu, váže na sebe některé nežádoucí složky stravy a vyplavuje je z těla ven. Také pomáhá při problémech s peristaltikou, podporuje zdravou střevní mikrobiotu a slouží jako prevence kolorektálního karcinomu. "Podle dostupných údajů 98 % české populace přijímá méně než 25 g vlákniny za den. Na vině je nepřiměřená konzumace potravin, jako jsou těstoviny, bílé pečivo, sladkosti a naopak nízká spotřeba celozrnných výrobků, luštěnin, obilovin zeleniny či ovoce. Obsah vlákniny ve stravě je nezbytné navyšovat postupně, jelikož pokud na vyšší příjem nejste zvyklí, skokové navýšení by se mohlo způsobit zažívací potíže. Potraviny bohaté na vlákninu přidávejte do jídelníčku postupně a nezapomínejte přitom na dostatečný přístup tekutin, které přispívají k čistění organismu, napomáhají proudění krve a transferu živin," uzavírá Bc. Zuzana Melicharová, DiS., nutriční terapeutka Semix Pluso.

