Trpí vzácným syndromem, ale ani ten jí nebrání v životní lásce

Teprve sedmnáctiletá Thajka Supatra Susuphanová trpí odmala vzácným Ambrasovým syndromem, který způsobuje abnormální růst vlasů a chlupů po celém těle včetně obličeje. I přes těžký životní úděl se nyní vdala a vzala si svou první, "životní" lásku. Zprávu uvedl server Daily Mail.

Rodačka z Bangkoku se objevila v Guinessově knize rekordů v roce 2010, kam byla zařazena jako nejchlupatější dívka na světě. Se syndromem se snaží bojovat, ale žádná léčba nepomáhá. Ani laserová operace nezabrala.

I když se to na první pohled může zdát, nemoc ji v osobním štěstí nijak zvlášť neomezuje. Po osmi letech, kdy se objevila v Guinessově knize rekordů, už je vdaná. Podle vlastních slov si vzala svou životní lásku. Kvůli ní se teď pravidelně holí.

Ve škole Supatře, jíž blízcí říkají Natty, někteří spolužáci přezdívali "opice" nebo "Chewbacca" (odkaz na chlupatou postavu ze Star Wars), ale v rodině měla vždy plnou podporu. A jak říká, i ve škole si našla přátele.

"Necítím se být jiná než ostatní. Ve škole mám plno kamarádů. Být tak chlupatá, to je docela zvláštnost," řekla před lety do Guinnessovy knihy rekordů a dodala: "Jsem na tento stav (masivní ochlupení) zvyklá. Někdy mám problémy s viděním, když to naroste moc. Snad to jednoho dne vyléčím."

