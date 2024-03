Agrární komora: Na české silnice dnes při protestech vyjede asi 1600 strojů

Na české silnice dnes při protestech zemědělců vyjede asi 1600 kusů techniky. Nejvíce, přes 400 strojů, je nahlášeno v Jihočeském kraji. ČTK to dnes po 06:00 řekla mluvčí Agrární komory ČR Barbora Pánková. Protestní jízdy se uskuteční převážně v regionech a na hraničních přechodech, do Prahy by se zemědělci podle pořadatelů s technikou organizovaně vypravit neměli.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) dnes ráno v České televizi uvedl, že pokud budou protesty v Česku pokračovat, vláda pro zemědělce nemá připravené žádné záchranné balíčky.

Čeští zemědělci se dnes připojují k evropským protestům, kterými chtějí upozornit na podle nich neřešené problémy pěstitelů a chovatelů a prohlubující se krizi v agrárním sektoru na evropské i národní úrovni. Protesty se dnes konají u příležitosti jednání Evropské rady, které připadá na čtvrtek. Zapojí se do nich i zemědělci z Polska, Německa, Nizozemska či Belgie.

S technikou zemědělci podle Pánkové vyjedou někde až po 07:00. Doplnila, že dalších přibližně 200 strojů je shodně nahlášeno ve Středočeském a Olomouckém kraji. Počet lidí, kteří se dnes do akce zapojí, Agrární komora odhaduje na zhruba 1700, uvedla. V Trutnově pak ráno farmáři podle Pánkové náměstkovi ministra zemědělství Miroslavu Skřivánkovi předají seznam svých požadavků.

"Dnešní protesty vnímám jako celoevropské," uvedl dále Výborný, který je tento týden s delegací na návštěvě Filipín a Vietnamu. "Za mě platí, že pokud budou protesty pokračovat na národní úrovni, tak já a vláda nemáme připravené žádné další záchranné balíčky. To, co jsme měli připravené, jsme dali na stůl," doplnil s tím, že vláda letos přidá 550 milionů korun na životní pohodu zvířat a příští rok podpoří dvěma miliardami korun zaměstnanost na venkově slevami na sociálním pojištění.

Čeští zemědělci jsou podle předsedy Zemědělského svazu Martina Pýchy připraveni protestovat do konce funkčního období současné vlády. Požadavky, které společně s dalšími oborovými organizacemi svaz nedávno předložil Výbornému, podle něj ale nemusí být splněné všechny. Je vůle domluvit se na kompromisu, řekl ČTK už dříve předseda Zemědělského svazu.

Poslední demonstrace českých zemědělců byla 7. března v Praze a podle Pánkové se jí zúčastnilo 3000 až 4000 zemědělců a 1000 zemědělských strojů.