Sedmina zaměstnanců je v práci spokojená

Zhruba sedmina zaměstnanců (14 procent) je v práci plně spokojená, čtvrtině lidí by k větší pohodě pomohl jednorázový finanční bonus. Ostatní by ocenili jiné věci, jako třeba pochvalu od nadřízeného, možnost relaxace v pracovní době či lepší vztahy na pracovišti. Vyplývá to z průzkumu společnosti Up ČR mezi více než 500 zaměstnanci.

Předvánoční období patří k nejstresovějším obdobím roku. Společně s nedostatkem pracovních sil, se kterým se český trh delší dobu potýká, je tlak na zaměstnance v tomto období extrémní. To se promítá do atmosféry na pracovištích a také do pracovní pohody zaměstnanců. Nejméně spokojení, a to pouze ve dvou procentech případů, jsou mladí lidé do 26 let.

Ostatním k větší pracovní pohodě něco chybí, ve většině případů to však nejsou v první řadě peníze. Ty by nejvíce ocenila čtvrtina zaměstnanců. Například pětina respondentů uvedla, že by jim aktuálně nejvíce pomohlo, kdyby někdo ocenil a pochválil jejich práci.

"Zejména jsou-li zaměstnanci dlouhodobě vystaveni nadměrnému tlaku, je důležité dát jim najevo, že si jejich práce firma váží a že je důležitá. I materiální či finanční příspěvek je proto vhodné doplnit o osobní poděkování nadřízeného a neustále se zaměstnanci komunikovat," uvedla Petra Gubíková, ředitelka prodeje společnosti Up ČR, která se specializuje na zaměstnanecké benefity.

Právě komunikace a vztahy na pracovištích nejsou ve firmách optimální, což se nejvíce projevuje hlavně v zátěžových obdobích, jako je to předvánoční. Z průzkumu vyplývá, že téměř pětině dotazovaných kazí pohodovou atmosféru především pracovní vztahy, ať už mezi kolegy nebo s nadřízenými. Nejvíce by jim tak ulevila změna v tomto směru.

"Neustálé napětí může vyústit v konflikty, absenci zaměstnanců, špatnou pracovní morálku a výkon, což může negativně ovlivnit chod celé firmy," upozornila Gubíková. Utužit vztahy a zlepšit atmosféru mohou podle ní pravidelné společné aktivity v rámci pracovní doby.

Z dalších cest ke zvýšení pracovní pohody by zaměstnance potěšilo zejména více volnosti v pracovní době. Desetině lidí by nejvíce pomohla masáž nebo jiná forma relaxace, možnost sportovních aktivit a cvičení či alespoň krátká procházka v pracovní době. "Dlouhodobě přetěžovaní zaměstnanci hledají stále více různých forem úlevy a odreagování," doplnila Gubíková.

V rámci tzv. cafeterií, kde si může každý zaměstnanec vybrat výhody podle svého uvážení, patří mezi nejoblíbenější volnočasové benefity masáže a víkendové pobyty spojené s wellness. V zimě jsou hodně žádané pobyty v saunách a v poslední době narůstá nákup knih jako varianta pro ty, kteří raději relaxují doma.