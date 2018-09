Ústavní soud odmítl stížnost Saša - Sun, v boji o licenci neuspěla

Ústavní soud odmítl stížnost společnosti Saša - Sun, která přišla o licenci pro solární elektrárnu v Chomutově. Do rozhodnutí ústavních soudců ještě mohla elektrárna vyrábět energii díky přiznanému odkladnému účinku. Nyní ale ústavní soudci konstatovali, že odejmutí licence bylo správným rozhodnutím. Stížnost označili za zjevně neopodstatněnou. Novou licencí by se měl zabývat Energetický regulační úřad.

Stejným způsobem dopadlo nedávno řízení o partnerské elektrárně společnosti Zdeněk - Sun. Obě usnesení jsou dostupná v databázi Ústavního soudu.

Podle rozsudku trestního senátu Krajského soudu v Brně z předloňského února elektrárny Saša - Sun a Zdeněk - Sun v Chomutově obdržely původní licence neoprávněně, revize nebyly v pořádku. Majitelé, bratři Zemkovi, tak získali právo na výhodnou výkupní cenu elektřiny, která se týkala elektráren s licencí udělenou do konce roku 2010.

Zemkovi dostali nepodmíněné tresty vězení, před soudem stanula také tehdejší předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková. Odvolací Vrchní soud v Olomouci ji zprostil obžaloby, případ ještě přezkoumá Nejvyšší soud.

Zatímco trestní soudy se zabývaly zodpovědností konkrétních lidí, ve správním soudnictví se řešila platnost licence. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman správními žalobami napadl celkem 22 problematických licencí fotovoltaických elektráren ze sklonku roku 2010. V případě Zdeněk - Sun i Saša - Sun dosáhl úspěchu, Krajský soud v Brně rozhodl o odejmutí licence, což později potvrdil i Nejvyšší správní soud.

"Nezákonnost rozhodnutí o licenci přijatého za takových okolností pak musí jít plně k tíži stěžovatelky, neboť ji způsobila především vlastním protiprávním jednáním. Za takového stavu stěžovatelce nesvědčila ani dobrá víra, ani důvěra v zákonnost a neměnnost rozhodnutí o licenci," stojí v novém usnesení Ústavní soud. Soudci nezjistili žádné porušení ústavně garantovaných práv firmy.

Majitelé solárních elektráren, kteří je zprovoznili do konce roku 2010, měli na 20 let garantovanou výkupní cenu 12 150 korun za megawatthodinu elektrické energie dodané do veřejné sítě. Od ledna 2011 se ale výkupní podmínky zásadně změnily, cena za megawatthodinu klesla na 5500 korun.