ČMKOS dál povede Středula, ohlásil přípravu návrhu protestních akcí

Českomoravskou konfederaci odborových svazů (ČMKOS) dál povede Josef Středula. Tři týdny poté, co v čele odborové centrály skončil kvůli neplacení členských příspěvků, ho odboráři znovu zvolili na dnešním mimořádném sněmu. Získal 57 procent hlasů. Podle některých předáků je to slabý mandát.

Větší podporu měl při volbě místopředsedy ČMKOS vedoucí jejího sociálně-ekonomického oddělení Jiří Vaňásek. Dostal 79 procent hlasů. Středula hned po svém zvolení oznámil, že vedení začne připravovat návrh protestních akcí proti vládním záměrům. Odbory kritizují návrh reformy penzí či plán zrušit zaručené mzdy ve firmách. Soustředit se chtějí i na jednání o navýšení platů ve veřejném sektoru.

ČMKOS je s 31 svazy a 270.000 členů nejsilnější odborová centrála v zemi. Středulu na předsedu nominovalo 14 svazů, mezi nimi byl i nejpočetnější svaz KOVO. Školské odbory naopak navrhovaly, aby se teď volil jen místopředseda a předsednická volba se odložila do podzimu, aby byl čas na hledání dalších kandidátů na nejvyšší odborářský post. Podobný postoj mělo i několik dalších svazů. Neuspěly. Středula v následné volbě získal 64 ze 112 platných hlasů, tedy 57 procent. Před dvěma lety, když ho odboráři volili na řádném sjezdu, obdržel 88 procent hlasů. Vaňásek dostal 88 ze 111 hlasů, měl tedy podporu 79 procent hlasujících.

Podle některých předáků je Středulův mandát slabý. ČTK to řekl třeba bývalý předseda ČMKOS a Středulův předchůdce ve funkci Jaroslav Zavadil. Stejně se vyjádřil i šéf školských odborů František Dobšík.

Středula novinářům po svém zvolení řekl, že důležité je, že se odbory dohodly. Nemyslí si, že by jeho slabší mandát měl na vyjednávání s vládou či zaměstnavateli vliv. Věří, že vedení centrály vydrží do řádného sjezdu na jaře 2026 a mimořádný sněm či sjezd s dřívějšími volbami se konat nebude. Šéf ČMKOS řekl, že chce zlepšit komunikaci se svazy a se svými místopředsedy vyrazí do základních organizací, aby si "vybojoval důvěru".

Staronový předseda centrály také pohrozil protesty proti záměrům vlády. Podle něj vedení konfederace na sněmu dnes dostalo za úkol návrhy protestních akcí připravit. Projednat by je pak měla rada ČMKOS nejspíš v polovině dubna.

Odbory kritizují navrhovanou důchodovou reformu. Vadí jim zvyšování důchodového věku nad 65 let i podoba dřívějších penzí pro náročné profese. Středula uvedl, že odboráři by chtěli o reformě jednat s prezidentem Petrem Pavlem. ČMKOS nesouhlasí také s novelou zákoníku práce se zrušením zaručených mezd ve firmách. Minulý týden ji schválila vláda a bude ji projednávat Sněmovna. Předáci se chystají vyjednávat s kabinetem o růstu platů ve veřejném sektoru a v tripartitě jednat o opatřeních na podporu růstu ekonomiky. Centrála je proti případnému uzákonění možnosti propuštění bez udání důvodů, pořádá petiční akci.

Plány Středula s novým místopředsedou Vaňáskem a stávající místopředsedkyní Radkou Sokolovou shrnul na tiskové konferenci po sněmu. Za zády trojčlenného vedení před mikrofony a kamerami stáli také předsedové a předsedkyně 13 odborových svazů. Chyběli mezi nimi šéfové nejpočetnějšího svazu KOVO, školských či zdravotnických odborů.