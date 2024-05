Do Karlových Varů začal létat charterový spoj z uzbeckého Taškentu

Do Karlových Varů přiletěl dnes odpoledne první spoj z uzbeckého Taškentu. Charterová linka bude létat jednou za 14 dní do října. Za tu dobu přistanou letadla Uzbekistan Airways dvanáctkrát. Stejný počet letů bude na lince z Karlových Varů do Taškentu. Dnes měl začít létat i spoj z Tel Avivu, jeho provoz se ale zatím kvůli nízkému zájmu izraelských cestujících odkládá.

"Letadlo nebude dnes plné, přiletí asi 70 lidí. My se dozvíme počet cestujících pár dní nebo hodin dopředu. Ale obsazenost letů je věc operátora, my pak zařizujeme záležitosti ohledně samotného letiště," řekla ČTK před příletem letadla jednatelka letiště Alice Justina Undus. Podle krajského zastupitele pro dopravu Jana Bureše (ODS) jsou návštěvníci z Uzbekistánu vítanými hosty lázní, protože zůstávají na delší pobyty.

Délka letu z Taškentu je 4300 kilometrů, trvá pět a půl hodiny. Využívané letadlo má sice kapacitu 150 cestujících, kvůli zatím kratší dráze v Karlových Varech může ale přepravovat jen 125 lidí.

V současné době létají z Karlových Varů spoje také do řeckého Rhodosu a Heraklionu na Krétě, do turecké Antalye, do Varny a Burgasu v Bulharsku a do tuniského Monastiru. Všechny lety jsou charterové pro klienty cestovních kanceláří a není možné si na ně volně zakoupit letenku. První klasická linka má být do izraelského Tel Avivu, pokud se ji podaří spustit.

Mezinárodní letiště v Karlových Varech odbavilo vloni na třech charterových linkách 10.924 cestujících, meziročně to bylo o 84,1 procenta víc. Letos se očekává nárůst na zhruba 40.000 pasažérů, protože přibyly nové charterové linky. Byly ale roky, kdy přes karlovarské letiště prošlo i víc než 100.000 cestujících, převážně z Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu. Ještě v roce 2013 letiště odbavilo přes 104.000 pasažérů, jejich počet pak začal výrazně klesat a definitivně lety do Ruska skončily v době koronavirové pandemie.