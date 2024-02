Modernizovaný Hyundai i20 N Line se sportovnějším designem a rozšířenou výbavou

Značka Hyundai představila nový model i20 N Line s vylepšeným vzhledem se svěžími designovými prvky v interiéru i exteriéru. Výroba sportovní varianty modelu i20 bude zahájena v dubnu, čeští zákazníci budou moci vozy objednávat ještě během prvního kvartálu tohoto roku.

Sportovní na první pohled

Nový model i20 N Line se prezentuje s řadou vylepšení vnějšího designu a na první pohled zaujme svou sportovní estetikou. Mezi vylepšení patří sada nově navržených 17" kol z lehké slitiny a modernizovaný vzor mřížky masky chladiče. Specifické designové prvky N Line, například v podobě specifického nárazníku a ozdobných prvků, umocňují osobitý styl tohoto vozu. Nejnovější verze modelu i20 N Line nabízí zákazníkům výběr z devíti barev karoserie včetně čtyř nových odstínů: perleťových Lumen Gray, Meta Blue, Vibrant Blue a metalické Lucid Lime. Zákazníci tak mají ještě rozmanitější možnosti, jak vyjádřit na silnici svůj individuální styl.

Řidiči si po usednutí do interiéru okamžitě všimnou nového vícebarevného ambientního osvětlení, které vytváří dynamickou atmosféru umocňující sportovní charakter vozu. Především za tmy ocení uživatelé dobrou viditelnost díky novým LED svítilnám.

Vytříbený charakter verze N Line

Nový model i20 N Line ztělesňuje specifický styl N charakteristickými designovými prvky s pečlivým zpracováním, které pozvedávají jak zážitky z jízdy, tak i vizuální přitažlivost. Mezi tyto prvky patří logo N Line zdobící masku chladiče a umocňující impozantní vzhled vozu. Interiéru vládne atmosféra inspirovaná motorsportem, kterou dotvářejí ovládací a ozdobné prvky v atraktivní červené barvě nebo s kovovou povrchovou úpravou. Exkluzivní volant N Line, obšitý perforovanou kůží s kontrastním červeným prošíváním, vylepšuje dynamickou estetiku i možnost pevného uchopení řidičem. Volant doplňuje, jako jedna dalších z dominant interiéru, speciálně navržená hlavice řadicí páky s povrchem obšitým kůží ve spojení s odvážnými červenými ozdobnými prvky a prominentním logem N. Sportovní pedály s hliníkovým efektem a protiskluzovou úpravou navíc spolu s kontrastním prošíváním na různých místech interiéru jemně zdůrazňují sportovní charakter designu verze N Line, zatímco sportovní sedadla s velkorysou podporou trupu a stehen a výraznými bočními polštáři poskytují za jízdy vynikající oporu i komfort.

Přitažlivost produktové řady i

Hyundai i20 N Line klade styl na první místo, aniž by podstupoval kompromisy v oblastech bezpečnosti a konektivity, neboť uživatelům poskytuje komplexní soubor bezpečnostní výbavy s prvotřídními funkcemi zajišťujícími konektivitu. Úroveň bezpečnosti zvyšuje například Autonomní nouzové brzdění FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) a Aktivní asistent pro vedení vozu v jízdních pruzích LFA (Lane Following Assist). Ještě větší pocit jistoty nabízejí na přání dodávané bezpečnostní systémy, jakými jsou parkovací asistent PA (Parking Assist) a funkce Sledování mrtvého úhlu BCA (Blind-Spot Collision-Avoidance Assist). Tempomat s inteligentním omezovačem rychlosti (Navigation-based Smart Cruise Control) propojený s navigačním systémem upravuje rychlost jízdy, aby zajistil bezpečnější cestování po dálnici. Podobně jako standardní verze modelu i20 se může i nejnovější varianta i20 N Line pochlubit stejnými vylepšeními, mezi něž patří svěží design loga, vstup USB typu C, druhá generace systému nouzového volání eCall založená na síti 4G a bezdrátové aktualizace mapových podkladů OTA (Over-the-Air).

Produktová řada Hyundai "i" - složená z modelů i10, i20 a i30 - je v Evropě i nadále velmi oblíbenou volbou zákazníků, protože ztělesňuje kvalitu, spolehlivost a praktičnost. Tyto vozy svými všestrannými vlastnostmi usnadňují každodenní život nejrůznějším skupinám uživatelů. Modely řady "i" jsou průběžně inovovány, například rozšířením nabídky o nové varianty N Line, aby nabízely dynamický design, nejmodernější funkce v oblasti konektivity a nekompromisní praktičnost i komfort s atraktivním poměrem mezi cenou a výkonem.