Řidiči do konce léta nenajedou na pražský Barrandovský most ze Strakonické

Řidiči od dnešního odpoledne již nenajedou na pražský Barrandovský most ze Strakonické ulice. Důvodem je uzavření rampy kvůli pondělnímu zahájení letošních oprav mostu. Nájezd bude mimo provoz po celou dobu oprav. Auta budou muset využívat objízdné trasy nebo rampu u Lihovaru.

Silničáři budou připravovat také další značení dopravních omezení nutných pro rekonstrukci. Příprava značení potrvá do pondělního rána, kdy začne na most vjíždět těžká technika nutná k jeho opravě.

Uzavírka části severního soumostí ve směru na Smíchov začne v pondělí ráno. Práce potrvají do konce letních prázdnin. Několikaletá oprava mostu letos skončí, původně byly práce naplánovány i na příští rok.

Silničáři nejprve zahájí opravy v pravém jízdním pruhu ve směru z Braníku na Smíchov. Řidiči budou namísto čtyřmi jezdit třemi jízdními pruhy. Zhruba v červnu se přesunou do levého jízdního pruhu. Počet pruhů zůstane zachován a řidiči budou jezdit po už opravené části.

Rekonstrukce Barrandovského mostu začala před třemi roky, kdy Technická správa komunikací (TSK ) opravovala spodní část a pilíře. Práce na jižní části mostu ve směru ze Smíchova do Braníku se uskutečnily loni a předloni. Opravy TSK původně naplánovala ještě na příští rok, nakonec je stihne udělat letos. V příštím roce budou silničáři dělat pouze sanační práce, které neomezí provoz.

Barrandovský most tvoří dva mosty, a to jižní, po kterém jedou auta ve směru ze Smíchova do Braníku, a severní, po kterém jezdí v opačném směru. Most z roku 1983 nebyl dosud kompletně opraven. Denně ho přejede na 140.000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze.