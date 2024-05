Virtuální sídlo v Praze mají desetitisíce českých firem

Živnostníci, společnosti s ručením omezeným, start-upy, nové firmy i zavedené společnosti. Virtuální sídla jsou v oblibě ve všech skupinách. Největší zájem je pochopitelně o ta pražská. Na jedné adrese tam kolikrát sídlí i jednotky tisíc společností najednou.

Vměstnat tisíce firem na jednu adresu je fyzicky nemožné, ale virtuální sídla tohle umožňují. Firmy platí pár stovek měsíčně pronajímateli a za to mohou adresu využívat jako své sídlo. Stačí, když budou mít označení firmy viditelně na budově a budou si chodit přebírat poštu. To je jediné, co nařizuje zákon.

Nejoblíbenější jsou Praha, Brno, Ostrava

Největší zájem je samozřejmě o zřízení virtuálního sídla v Praze. Sídlit na prestižní adrese v centru hlavního města dělá dobrý dojem na zákazníky, obchodní partnery či investory. Vůbec nejvíce firem sídlí na ulicích Rybná, Kaprova či Jaurisova. V Brně je zájem o ulice Nové sady a Lidická. V Ostravě vede ulice Zámostní, v Plzni Tylova. Virtuální sídlo lze získat skoro v každém krajském městě, ale většina firem sídlí v Praze a Brně. V ostatních městech jde spíš o desítky až nižší stovky.

Proč zájem o virtuální sídla roste?

Virtuální sídla už v Česku nejsou žádnou novinkou. Jde o zavedený koncept, který velmi dobře funguje. Podobná je situace na Slovensku, což by mohl potvrdit největší poskytovatel virtuálních sídel na Slovensku, Mojesidlo.cz. Své služby nyní rozšiřuje i do Česka.

Počet zájemců o virtuální sídla vzrůstá. Ve velkém tomu napomohl covid, kdy spousta firem objevila, že vlastně mohou fungovat na dálku a kanceláře nepotřebují. Navíc přibývá podnikatelských záměrů, které se dají realizovat online. Grafické služby, programování, účetnictví a mnoho dalších činností není potřeba řešit v kanceláři. Virtuální sídla ve finále oceňují i zaměstnanci, kteří nemusí docházet do kanceláře.