Výborný a Stanjura dnes zemědělcům na schůzce potvrdili už dříve slíbené peníze

Ministři zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) a financí Zbyněk Stanjura (ODS) dnes zástupcům zemědělců potvrdili už dříve slíbené peníze, které pro tento rok na životní pohodu zvířat činí 550 milionů korun a příští rok na podporu zaměstnanosti na venkově prostřednictvím sociálního pojištění dvě miliardy korun.

Další společná schůzka Výborného, Stanjury a vedení Agrární komory (AK) a Zemědělského svazu (ZS) by se měla uskutečnit v prvním červnovém týdnu, řekl dnes novinářům Výborný. Zemědělci už dříve na 4. června oznámili protesty v Praze. Předseda ZS Martin Pýcha dnes uvedl, že se AK a ZS ještě se svými členy poradí o tom, zda se protesty uskuteční. Dnešní jednání označil za konstruktivní.

Mluvčí ministerstva zemědělství (MZe) Vojtěch Bílý ČTK řekl, že resort aktuálně hledá způsob, jak farmářům slíbené dvě miliardy korun doručit. "Podporu formou snížení sociálního pojištění Evropská komise nejspíš nepovolí, proces ale ještě není uzavřen," uvedl.

"Bavili jsme se i o dalších možnostech směrem k letošnímu roku, a to hlavně prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a to jak v rámci případných podpor provozních úvěrů, tak třeba v rámci podpory pojištění. To znamená, aby riziko, které tady sledujeme například i v souvislosti s mrazy, jsme dokázali rozprostřít mezi ty zemědělce a stát," řekl Výborný. Se zemědělci podle něj hovořili i o jiných možnostech podpory, které ale ještě musí ministerstvo financí prověřit, doplnil.

"Sice jsme žádný konkrétní slib nedostali, ale pan ministr Stanjura se tvářil, že je ochoten se o těch věcech bavit a minimálně je bude konzultovat uvnitř vlády a ministerstva financí," řekl dnes Pýcha. Příprava zemědělských protestů podle něj neznamená to, že nevládní organizace nechtějí jednat. "My jsme vysvětlili, že je to (protesty) volání zemědělců o pomoc," dodal Pýcha.

Doležal dnes zopakoval, že zemědělcům chybí peníze. Zatímco loni v březnu jim podle něj bylo vyplaceno 28 miliard korun na dotacích z evropských peněz, letos částka ve stejném období činila 18 miliard korun. Výborný ale řekl, že jsou letos evropské peníze vypláceny přesně podle harmonogramu. Žádostí zemědělci podle Výborného podali za více než 29 miliard korun, přičemž dosud dostali přes 25,5 miliardy korun. Zbytek peněz musí zemědělci obdržet do konce června, což ministerstvo naplní, uvedl Výborný.

Zemědělci požadují podpořit zaměstnanost na venkově slevami na sociálním pojištění, vrátit daň z nemovitosti na úroveň před konsolidačním balíčkem či zrušit danění evropské provozní dotace z prvního pilíře společné zemědělské politiky Evropské unie a omezit dovoz ze zemí mimo EU. Dalším požadavkem zemědělců je nekrátit národní podpory, a pokud Evropská komise umožní navýšit mimořádnou pomoc zemědělcům z evropských nebo národních zdrojů, aby tak Česká republika učinila v maximální možné míře.

V Česku se letos kvůli silným mrazům místo 138.000 tun ovoce sklidí asi 30.300 tun, řekl už dříve Výborný. Nejhorší sklizeň ovoce od 90. let byla dosud v roce 2011, kdy činila 101.249 tun. Stát je podle Výborného na podporu pěstitelů připraven vyčlenit peníze ze státního rozpočtu. Vedle toho ministerstvo zemědělství žádá o příspěvek Evropskou komisi. Kdy Evropská komise o podpoře rozhodne, ještě není jasné, řekl dnes Výborný. "Reálně budu rád, když to bude někdy v průběhu června," uvedl.