Anketa: Co si myslíte o referendu o odchodu z NATO a Evropské unie?

Často diskutovaným tématem se stalo referendum o odchodu z NATO a Evropské unie. Jak se na danou problematiku dívají přední čeští politici napříč politickým spektrem? Redakce on-line deníku TÝDEN.CZ oslovila vybrané politiky, aby se k tématu vyjádřili.

Marian Jurečka (KDU-ČSL)

Myslím si, že ve většině společnosti není poptávka po takovém referendu. Pokud by veřejnost většinově chtěla takové referendum, lze ho realizovat samostatným zákonem. Členství v obou organizacích je zárukou bezpečnosti a hospodářského růstu. Jen blázen dnes může uvažovat o odchodu z těchto institucí.



Jakub Michálek (Pirátská strana)

Vystoupení z NATO a EU bychom nepodpořili, protože Česko do Evropy patří a mělo by se snažit o reformu EU, nikoliv o vystoupení. Stejně tak nevidíme důvod, proč opouštět NATO a riskovat bezpečnost našeho státu. Referendum obecně podporujeme a věříme, že občané by měli mít možnost o své budoucnosti rozhodovat a nenechávat vše na politicích. Otázka referend o mezinárodních smlouvách a vystoupení z NATO či EU teď není na pořadu dne, protože se na ní strany ve sněmovně neshodnou. Piráti podporují, aby se referenda zaváděla postupně od těch jednodušších otázek, například o letním čase, sňatcích pro homosexuály nebo legalizaci konopí, aby se lidé nejprve zorientovali a naučili s informacemi pracovat. Předpokladem referend je informační kampaň, která shrne pozitivní i negativní dopady takového kroku. Chceme, aby úprava referenda v ČR byla obezřetná a současně funkční. Prvky přímé demokracie používáme sami v Pirátské straně, takže se referend nebojíme.

Dominik Feri (TOP 09)

Odmítáme ho, neboť naše členství v EU nám přináší bezpočet výhod. Cestou by mělo být apelovat na vládu, aby byla na evropské úrovni aktivnější, aby přicházela s podněty k reformě EU. Jinak to, že nepodporujeme možnost hlasovat o těchto otázkách v obecném referendu, neznamená, že by se o vystoupení z EU nedalo hlasovat žádným jiným způsobem. Varianta ad hoc referenda ústavním zákonem tu stále zůstává (ač tedy ani to bychom nepodpořili).

Vojtěch Filip (KSČM)

Osobně jsem přesvědčen, že občan České republiky má mít právo se v referendu vyjádřit k otázkám jak vnitřní, tak zahraniční politiky. Tedy i k otázce setrvání ve vojenském paktu. KSČM podle toho také již poosmé navrhuje zákon o referendu, který zatím není schválen, ač to Ústava České republiky v článku dvě předpokládá. Občané v roce 1999 neměli možnost se ke vstupu do NATO nijak vyjádřit, a to ani prostřednictvím voleb v roce 1998, kdy toto téma neměla žádná z politických stran přímo ve svém volebním programu, a proto je tato otázka spojená stále s otázkou nelegitimity našeho vstupu. Doufám, že jednou bude taková možnost občanům naší země zpřístupněna.

Alexandra Udženija (ODS)

Pokusy o zavedení referenda jsou nezodpovědné a hazardují s bezpečností České republiky. Proto je nepodporuji. Skoro třicet let žijeme v zastupitelské demokracii a nemyslím si, že je správné přehazovat v zásadních politických otázkách odpovědnost na občany skrze plebiscit. Členství v NATO je kotvou, která nás pevně drží na Západě. Nemáme riskovat, že ji pod tlakem různých dezinformačních kampaní při referendu ztratíme. S EU je to malinko složitější.

Lidem vadí bruselská byrokracie, přístup EU k imigraci a řada dalších problémů.Já jsem na tom stejně. Zároveň jsem ale konzervativní politik a věřím, že věci se mají napravovat, ne bořit. Výhody společného hospodářského prostoru jsou nesporné a ČR z nich profituje dlouhodobým hospodářským růstem. Proto musíme usilovat o to, aby se EU změnila, ne plánovat náš odchod. Myslím, že politika ODS je v téhle otázce jasně čitelná a srozumitelná.

Jiří Zimola (ČSSD)

Vždy budu pro členství v NATO a EU. Lidé by ale měli mít právo vyjádřit se k setrvání v těchto organizacích. Předcházet by tomu měla několikaletá informační kampaň a přísně stanovená kritéria pro vyhlášení. Není možné, aby menšina rozhodovala o většině.

Radim Fiala (SPD)

Občané mají právo o těchto věcech rozhodovat v referendech.

Poznámka redakce: Redakce on-line deníku TÝDEN.CZ oslovila také zástupce hnutí ANO, který se však dosud nevyjádřil.