Celý internet se mu vysmíval, teď je pýchou Polska

"Brutální pařba fakulty aplikovaných věd." U téhle věty si mnoho lidí, kteří se dlouhodobě vyskytují na sociálních sítích, vybaví proslulou fotografii čtyř chlapců pořádajících velmi skromnou party. Léta posměšků ale minimálně pro jednoho z nich skončila. Polák Tomasz Czajka to totiž ve svém oboru dotáhl tak daleko, že se podílel na sestrojení rakety Falcon Heavy, která v posledních dnech svým úspěchem (doslova) obletěla svět. Zprávu přinesl polský web Business Insider.

Když v úterý 6. února vzlétla Falcon Heavy od společnosti Space X do vesmíru, psal se historický milník lidstva. V pozadí tohoto úspěchu pak stojí mimo jiné práce polského softwarového inženýra Tomasze Czajky.

Na této informaci by nebylo nic tak zajímavého, kdyby nešlo o někdejšího, na internetu slavného, studenta z jednoho tradičního, takzvaného meme obrázku (ten bez brýlí, pozn. redakce).

Czajka je nyní úspěšným inženýrem, jenž ve společnosti Space X Elona Muska pracuje už od roku 2014. Nejnověji se podílel na vytváření řídicích raketových systémů u Falcon Heavy.

One of...Tomasz Czajka, at SpaceX, he is responsible for programming used during the flights of ships (@falconheavy2018 ) @elonmusk @SpaceX A big congratulations to our People! pic.twitter.com/1zXMd3oDFD