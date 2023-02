Černých odběrů vody bylo loni v Praze meziročně méně, ale za víc peněz. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) odhalily 276 případů černých odběrů vody a produkce odpadních vod. V roce 2021 to bylo 323 případů. Mezi nejčastější prohřešky patří manipulace s vodoměry a nepřihlášení kanalizační přípojky. Vodárny za to loni provinilcům naúčtovaly 3,9 milionu korun, což je meziročně o 700 tisíc korun více. V pátek to sdělil mluvčí PVK Tomáš Mrázek.

PVK distribuují vodu v Praze. Vodohospodářskou síť mají pronajatu od městské firmy Pražská vodohospodářská společnost (PVS) do roku 2028.

U černých odběrů pitné vody prošetřily vodárny 155 případů, podařilo se jich prokázat 126. Nejčastěji zaměstnanci PVK zaznamenali neoprávněnou manipulaci s vodoměrem, a to v 75 procentech případů, dále nalezli neměřené odbočky před vodoměrem nebo neevidované vodovodní přípojky.

V případě nelegální produkce odpadních vod objasnily a prokázaly PVK 97 procent z celkových 121 případů. "V drtivé většině případů se jednalo o nepřihlášenou kanalizační přípojku a přímé napojení do revizní šachty," uvedl Mrázek.

Vodárny vytipovávají potenciální černé odběry kontrolou odběrných míst z vlastní databáze. Na základě přešetření pak stanoví výši škody. V celkové sumě, kterou provinilcům naúčtují, jsou zahrnuty náklady na přešetření, způsobené škody a sankce. PVK ale kontrolují rovněž objekty, které nejsou v její databázi. Žádají o spolupráci také příslušné místní úřady.

PVK provozují vodovodní síť v délce 3606 kilometrů a délka vodovodních přípojek činí 891 kilometrů. Kanalizační síť měří 3791 kilometrů, délka kanalizačních přípojek dosahuje 1025 kilometrů.