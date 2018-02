Češi chtějí v EU zůstat, přesto patří k největším euroskeptikům

Češi by z Evropské unie nevystoupili, ve střední Evropě jsou však největšími euroskeptiky, ukázal průzkum, který novinářům představil think tank Europeum. Pro setrvání v EU by podle studie hlasovalo 54 procent Čechů. Nejsilnější podporu má členství u důchodců a mladých lidí. Výzkum také zjišťoval, jak lidé vnímají působení EU například v ochraně lidských práv a demokracie nebo migrační politice. Na stejnou sadu otázek odpovídali také Maďaři, Rakušané, Slovinci a Slováci.

Respondentům ve vybraných zemích výzkumníci položili stejnou otázku, na kterou odpovídali v referendu o vystoupení z EU Britové. V Česku se 54 procent vyjádřilo pro členství, 34 proti a 12 procent lidí se nevyjádřilo. "Nejvíce euroskeptická skupina byli lidé ve věku 36 - 50 let," poznamenal ředitel think tanku Vladimír Bartovic. "V této skupině bylo 44 procent pro odchod a 42 procent pro setrvání v EU," dodal.

Pozitivně se k českému členství v EU staví mladí lidé a důchodci, přesné vysvětlení budou experti zjišťovat. "U starší generace je to zřejmě historická zkušenost," odhadl Bartovic. Mladší ročníky jsou podle něj patrně ovlivněny tím, že mohou naplno užívat výhod, jako jsou například studijní pobyty v zahraničí.

Na reprezentativním vzorku více než 500 lidí experti zjišťovali, jak veřejnost vnímá vykreslování EU od politiků. Téměř tři čtvrtiny Čechů odpověděly, že Evropská unie je popisována příliš pozitivně. Na druhé straně však průzkum ukázal, že podle 82 procent Čechů politici často využívají EU jako obětního beránka. "To je ten známý postoj, že Brusel nám něco nařizuje. Absolutní většina Čechů si uvědomuje, že čeští politici tohle dělají," upozornil Bartovic.

Z otázek zaměřených na vztah k Evropské unii výzkumníkům vyšlo, že mezi Čechy je silná skupina takzvaných euroskeptiků. "Nejvíce je tento pohled na EU rozšířen mezi nezaměstnanými nebo živnostníky," řekl Bartovic. "Česká republika je v mezinárodním srovnání nejvíce euroskeptická ze všech zemí, kde proběhl výzkum, a nejdůležitějším faktorem je vzdělání," doplnil. Čím vyšší je vzdělání, tím spíše podle něj lidé podporují členství Česka v EU.

Další odpovědi ukázaly, že mezi Čechy panuje představa, že unijní instituce jsou vůči Česku silně nespravedlivé. "Česká republika je také jediná za všech zemí průzkumu, která si myslí, že členství přináší více nevýhody. Opačně to vnímají třeba na Slovensku," dodal Bartovic.