Co zabilo zajíce? Mohl to být kontroverzní jed, přiznali veterináři

Veterináři potvrdili uhynutí dvou zajíců v Žatčanech na Brněnsku, byly u nich nalezeny zbytky fosfanu, což může svědčit o požití jedu na hlodavce, sdělil za Státní veterinární správu (SVS) Petr Majer. Podle mluvčího ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého je možné, že někdo přípravek Stutox, o jehož aplikaci se v posledních dnech jedná, použil nelegálně. Podle Zemědělského svazu ČR by neměla být do prošetření úhynu obnovena výjimka pro plošnou aplikaci jedu, o kterou svaz dříve usiloval.

"SVS obdržela ze Státního veterinárního ústavu výsledky vyšetření dvou uhynulých zajíců nalezených v katastrálním území obce Žatčany v Jihomoravském kraji. V obou vzorcích byla prokázána přítomnost rezidua fosfidu - fosfanu, což může svědčit o tom, že příčinou úhynu zvířete bylo požití jedu na hlodavce," uvedl Majer. Veterináři svá zjištění předávají Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (ÚKZÚZ), který by měl případ došetřit. Vyjádření ústavu se zjišťuje. "Dle našich informací zaslala k vyšetření své vlastní vzorky uhynulé zvěře některá místní myslivecká sdružení. SVS na rozdíl od zadavatele vyšetření v těchto případech nepřísluší výsledky nikterak komentovat," dodal Majer. Českomoravská myslivecká jednota zatím výsledky rozborů nekomentovala.

Podle Bílého prověří lokality inspektoři ÚKZÚZ. "S ohledem na to, že k uhynutí zajíce je nutné požití minimálně 30 granulí přípravku Stutox II, je pravděpodobné, že přípravek byl použit nelegálně a v rozporu s návodem na použití. I při cílené povrchové aplikaci je dávka zhruba šest granulí na jeden metr čtvereční. V případě, že se prokáže nelegální aplikace, jsme připraveni neprodleně podat trestní oznámení," řekl mluvčí ministerstva.

Zemědělský svaz v tiskové zprávě uvedl, že si přeje co nejrychlejší prošetření případu. "Je třeba určit, zda aplikace byla legální, zda byly doloženy všechny technologické postupy a nakládání s tímto přípravkem, ale i možnost cizího zavinění," uvedla organizace. Zemědělci se zatím budou snažit snížit počty přemnožených hrabošů mechanicky.

V jiném případu se dnes přiznal k rozházení jedu na polích u Brna zemědělský podnik Bonagro. Podle jeho ředitele Romana Zvěřiny nebylo nutné minulý týden žádat kvůli plošné aplikaci jedu o výjimku, ohlašovací povinnost podle něj firma splnila. Myslivci našli v uplynulých dnech přes 60 uhynulých zajíců na polích na jihovýchodě Brna a v katastru Šlapanic.

ÚKZÚZ minulý týden povolil rozhazování jedu na hubení hlodavců Stutox II kvůli přemnoženým hrabošům. Po vlně kritiky ministerstvo zemědělství platnost povolení pozastavilo. Podle ministerstva zatím lze aplikovat přípravek jen do nor hlodavců. Ministerstvo životního prostředí a ekologické organizace upozorňovaly na to, že plošná aplikace jedu může ohrozit ptáky, divokou zvěř nebo psy a kočky. Zemědělci namítají, že jen plošná aplikace jedu může zamezit kalamitě, kterou přemnožení hraboši způsobují.