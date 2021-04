Do škol má přijít 21. dubna 3,5 milionu kritizovaných testů Singclean

Další dodávku antigenních testů pro testování žáků a zaměstnanců na covid-19 by školy měly obdržet 21. dubna. Vyplývá to z dopisu, který ministr školství Robert Plaga (za ANO) ve čtvrtek zaslal Správě státních hmotných rezerv (SSHR). Ministr v něm žádá o uvolnění 3,5 milionu antigenních testů Singclean pro samotestování ve školách. Tyto testy nyní používají školy v moravských krajích, kde je někteří kritizovali jako nepraktické.

Žáci a zaměstnanci se ve školách testují od pondělí, kdy se do lavic vrátila část dětí z prvního stupně základních škol. Třídy se tam budou po týdnu střídat ve výuce ve škole a z domova. Prezenční výuku obnovily speciální školy a malotřídky a pro předškoláky se znovuotevřely i školky. Všude je podmínkou docházky dvakrát týdně antigenní testování na covid-19.

Minulý týden hasiči do krajů rozvezli ze skladů SSHR 4,1 milionu testů na covid-19. Zásoba může podle ředitelů škol stačit asi na dva týdny. Jde o 2,6 milionu antigenních testů od společnosti Lepu a 1,5 milionu později objednaných testů od společnosti Singclean. Oboje se vyrábějí v Číně a podle odborníků nejsou moc spolehlivé. Celkem bylo podle dřívějších informací pro školy k dispozici asi 7,6 milionu testů.

Testy Singclean dostaly při první distribuci moravské kraje. Olomoucký kraj pak vládu upozornil, že především u nejmenších školáků nejsou pro samotestování praktické. Děti se potýkají například s uzávěrem lahvičky, který se jim nedaří otevřít, či s vypadávajícím kapátkem. Výměny testů kraj nedosáhl. To, že se v další etapě jejich distribuce naopak rozšíří do celé ČR, je podle hejtmana Josefa Suchánka (Piráti a STAN) proto, že stát již dříve dané testy nakoupil a nahrazovat je případně jinými bude postupně podle toho, jaké další objedná.

Zakázku na dalších 5,6 milionu antigenních testů do škol vypsala SSHR v úterý. Podle ministerstva zdravotnictví může jít o testy z přední části nosu či z dutiny ústní. V dynamickém nákupním systému se podle předsedy SSHR Pavla Švagra zaregistrovalo celkem 32 firem, které dostaly deset dní na podání nabídky. Následně se uskuteční vyhodnocení a podpis kupní smlouvy. Vzhledem k tomu, že už není nouzový stav, nelze tento termín zkrátit. Požadavek ministerstva školství, aby testy byly ve skladech SSHR kolem 3. května, označil Švagr proto již dříve za šibeniční.

Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) tento týden uvedl, že prověřuje možnosti testování dětí přesnější PCR metodou zpracovanou v laboratoři místo antigenních testů přímo ve školách. Na to, že by PCR testování bylo lepší, upozorňuje podle ministra školství Plagy (za ANO) dlouhodobě i ministerstvo školství. Podle Arenbergera by ale mohla být problematická logistika a dostupnost laboratorních kapacit.