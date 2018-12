Dopravu na některých místech komplikuje sníh a vítr

Silnice ve vyšších polohách Vsetínska pokrývá vrstva nového sněhu. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v ostatních částech Zlínského kraje jsou převážně holé a mokré, dohlednost snižuje déšť, v horských oblastech déšť se sněhem. Jak to vypadá v ostatních krajích?

V kraji je převážně zataženo, místy fouká silný vítr. Teplota se ráno pohybovala od plus jednoho do plus šesti stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout osmi stupňů Celsia. Přes den bude většinou zataženo až oblačno, na většině území kraje s občasným deštěm a přeháňkami. Vát bude mírný jižní, postupně čerstvý jihozápadní vítr, jehož rychlost může v nárazech přesáhnout 70 kilometrů v hodině.

Olomoucký kraj

Silnice v Jeseníkách pokrývají v neděli ráno místy zbytky rozbředlého sněhu. Sjízdné jsou se zvýšenou opatrností. Vozovky v dalších částech Olomouckého kraje jsou převážně holé a mokré nebo vlhké. Dohlednost snižují přeháňky, ve vyšších polohách sněhové, a v některých úsecích také mlhy.

V kraji je převážně zataženo, místy fouká silný vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus jednoho do plus pěti stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout osmi stupňů Celsia, na horách tří stupňů Celsia. Přes den bude většinou zataženo až oblačno, na většině území kraje s občasnými přeháňkami, v polohách nad 800 metrů nad mořem sněhovými. Vát bude mírný, od vyšších poloh čerstvý jihozápadní až západní vítr, jehož rychlost může v nárazech přesáhnout 70 kilometrů v hodině, na horách dokonce 90 kilometrů v hodině.

Moravskoslezský kraj

Řidiči v neděli musí být na silnicích v Moravskoslezském kraji více opatrní. Silnice jsou většinou mokré a kvůli dešti je na mnoha místech horší viditelnost.

Na Bruntálsku je na silnicích ve vyšších polohách po chemickém ošetření vrstva rozbředlého nasoleného sněhu. V kraji komplikuje dopravu také silný vítr. Podle předpovědi meteorologů v neděli bude v kraji pršet, na horách, kde jsou teploty i pod nulou, bude i sněžit.

Východní Čechy

Silnice ve východních Čechách byly v neděli ráno většinou sjízdné bez omezení, jen v Krkonoších a Orlických horách vál místy silný vítr, a některé silnice druhé a třetí třídy byly proto sjízdné se zvýšenou opatrností. Týkalo se to hlavně některých míst Trutnovska a Žamberecka. Řidiči by si měli dávat pozor také v oblasti Šerlichu v Orlických horách, kde sjízdnost komplikoval nový sníh.

V neděli ráno se teploty v Královéhradeckém a Pardubickém kraji pohybovaly od plus jednoho do osmi stupňů nad nulou, bylo zataženo či oblačno a vyskytovaly se dešťové přeháňky nebo slabě pršelo. Silnice byly většinou mokré.

Meteorologové na neděli předpovídají oblačno až zataženo, na většině území občas déšť nebo přeháňky, na horách srážky trvalejší. V polohách nad tisíc metrů, postupně nad 800 metrů by mělo sněžit. Během večera by se mělo ochlazovat a tím klesat hranice sněžení. Nejvyšší denní teploty mají být podle předpovědi mezi pěti až osmi stupni Celsia, v tisíci metrech na horách kolem jednoho nad bodem mrazu. Vítr může ještě v nárazech místy dosahovat rychlosti 70 kilometrů v hodině, na horách až 90 kilometrů v hodině. Vítr má odpoledne a večer částečně slábnout.