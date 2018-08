Počet cestujících linkových autobusů klesá. Přesedají do aut i vlaků

Cestujících v linkové autobusové dopravě v Česku dlouhodobě ubývá. Loni využilo autobusy 298 milionů lidí, což je nejméně za posledních 15 let. Vyplývá to ze statistik ministerstva dopravy. Cestující stále častěji přesedají do aut a vlaků.

Úbytek počtu cestujících v pravidelné autobusové dopravě pokračuje i letos, v prvním čtvrtletí v ní cestovalo 75,9 milionu lidí, meziročně o 3,5 milionu méně.

Podle generálního tajemníka Česmad Bohemia Vojtěcha Hromíře je důvodů tohoto trendu celá řada. Jako jeden z hlavních zmínil zlepšující se ekonomickou situaci obyvatelstva, kdy si lidé mnohem více než v minulosti mohou dovolit cestovat vlastním autem.

Hromíř sdělil, že část cestujících odvedla také železniční konkurence, která zvyšuje provoz díky zlepšené nabídce na příměstských i dálkových linkách. Vedle cenové války na linkách mezi Prahou a Ostravou hraje podle Hromíře důležitou roli také rekonstrukce D1 a s ní spojené uzavírky, kvůli kterým cestující raději využívají vlaky. Na dráze díky tomu loni meziročně přibyly čtyři miliony cestujících. Celkem loni cestovalo na železnici 183,1 milionu lidí.

Prezident Svazu dopravy Jaroslav Hanák k těmto faktorům přidal snižující se objednávky autobusových linek ze strany krajů. Regionální samosprávy se podle něj snaží na dopravě šetřit, což vede k omezování spojů.

Každoroční pokles autobusové přepravy nemá podle Hromíře na linkové dopravce zatím výraznější dopady, protože většina z nich prokazuje svou případnou ztrátu krajům, které si linky objednaly. Kraje tyto ztráty následně dorovnávají. "Někteří ovšem mají smlouvu s krajem postavenou na vlastním podnikatelském riziku a obsazenosti spojů a tam už to určitý problém je," uvedl.

Žádný obecný plán na zastavení poklesu autobusové přepravy však zatím není. Hlavní zodpovědnost za stabilizaci autobusové dopravy by podle dopravců měli nést organizátoři dopravy a přizpůsobit ji hlavním skupinám cestujícím. V této souvislosti dopravci zmínili i plánování autobusů s vlaky, které by podle nich měly na sebe navazovat, a ne si přímo konkurovat, jak se to nyní na některých trasách děje. Hromíř navíc upozornil na vyšší dotace na železnici, které jsou podle něj na kilometr až šestkrát vyšší.

Pokles by podle dopravců mohly zastavit také 75procentní slevy na jízdném pro děti, studenty a seniory od 1. září. "Mohly by celkově posílit využívání veřejné dopravy a odvrátit některé cestující od individuálního motorismu," dodal Hromíř.

Oproti předchozím rokům naopak roste nepravidelná autobusová přeprava. Loni cestovalo charterovými linkami přes 31 milionů lidí, meziročně o 2,5 milionu více. Podle Hromíře je i tento trend důkazem zlepšující se ekonomické situace obyvatel.