Senátor: Cyklista do půl promile alkoholu způsobí nula nula nic

Cyklisté, kteří mají v krvi do půl promile alkoholu, způsobí na tuzemských silnicích minimum nehod. Tvrdí to senátor Jaroslav Malý (ČSSD), který je zpravodajem k senátnímu návrhu umožňujícímu v některých případech zrušit nulovou toleranci k alkoholu za řídítky. Uvedl to v tiskové zprávě. Malý poukazuje na to, že loni způsobili cyklisté s hladinou alkoholu v krvi do 0,5 promile v celém Česku 71 nehod, což je 0,07 procenta ze všech dopravních nehod v roce 2017. Besip však varuje před riziky, která jsou s tímto návrhem spojena.

Cyklisté by podle senátního návrhu neměli být pokutovaní za jízdu pod mírným vlivem alkoholu a mohli by mít v krvi až půl promile alkoholu. Zrušení nulové tolerance k alkoholu za řídítky bicyklů by se mělo vztahovat na cyklostezky, místní komunikace i silnice III. třídy. Návrh Senátem prošel v prvním čtení, nyní ho projednávají senátní výbory.

Část senátorů kritizovala, že alkohol v krvi by mohli mít i cyklisté na silnicích III. třídy. "Žádný alkohol nepatří na silnice, ani na ty III. třídy, ale na cyklostezkách by tato nízká hranice mohla být tolerována," míní senátor a lékař Malý. S odvoláním na statistiku organizace Besip uvádí, že u veškerých nehod způsobených vlivem alkoholu klesají dlouhodobě počty těžce raněných a usmrcených.

Besip však argumentuje mimo jiné tím, že je obtížné určit, kolik alkoholu jedinec má, zda třeba 0,48 promile nebo 0,6 promile. Uvádí také, že alkohol zpomaluje reakce a utlumení má i své negativní stránky, jako je odbourání zábran, růst sebevědomí až agresivity. Besip také uvádí, že v loňském roce bylo 11 procent dopravních nehod zaviněných cyklisty pod vlivem alkoholu způsobeno cyklisty s obsahem alkoholu v krvi do 0,5 promile. Byly i následky, a to jeden usmrcený, sedm těžce zraněných a 53 lehce zraněných.

Besip poukazuje i na to, že třeba silnice III. třídy mají především v turistických destinacích a v okolí měst vysokou intenzitu provozu. Místní komunikace navíc může být komunikace I. třídy, kterou je rychlostní místní komunikace, která má vysokou intenzitu dopravy.

Novelu předložilo 12 senátorů z různých klubů. Cílem bylo mimo jiné umožnit lidem plně využívat vinařských cyklostezek, které cíleně vedou vinohrady a v okolí vinných sklepů, a přispět tak k rozvoji turistiky. Podle zastánců návrhu je Česko jednou z mála zemí EU s nulovou tolerancí k alkoholu.

Obdobný návrh s tolerancí k 0,8 promile alkoholu u cyklistů senátoři předložili už před dvěma lety. Sněmovna v předvolebním složení jej ale nestihla projednat a vláda se k němu postavila záporně. Předchozí podobný poslanecký návrh v roce 2015 dolní komora zamítla.