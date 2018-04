Policie dopadla na letišti cizince, kteří zmlátili v Praze číšníka

Policisté na pražském letišti zadrželi skupinu sedmi cizinců, kteří jsou podezřelí z brutálního napadení číšníka na zahrádce restaurace ve Vladislavově ulici. Řekla to policejní mluvčí Andrea Zoulová. Muž skončil ve velmi vážném stavu na jednotce intenzivní péče a podstoupil operaci hlavy. Za trestný čin těžké ublížení na zdraví a výtržnictví hrozí pachatelům v případě odsouzení až deset let vězení

Cizince policisté zadrželi v odletové hale po 17.30. "K jejich dopadení výrazně přispěla všímavá cestující, která cizince poznala díky medializaci případu," uvedl mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Číšník se v sobotu s muži dostal do konfliktu poté, co je upozornil na to, že nemohou na zahrádce konzumovat donesený alkohol. "Skupina sedmi mužů zaútočila na personál restaurace, jednoho číšníka povalili na zem a tam ho začali mlátit pěstmi a kopat do něj. Když poškozený zůstal bezvládně ležet na zemi, tak podezřelí z místa utekli na tramvaj číslo 14 a odjeli směrem na Karlovu náměstí," popsal Daněk.

Policisté na webu zveřejnili fotografie všech sedmi podezřelých i video z napadení, které se odehrálo na náměstíčku u obchodního centra Quadrio.