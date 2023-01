Kriminalisté z Havířova obvinili devětatřicetiletého muže z osmi krádeží

Kriminalisté z Havířova na Karvinsku obvinili z osmi krádeží devětatřicetiletého muže, který se podle nich vloupával do sklepů či rodinných domů. Vzal z nich počítač, peníze, alkohol, ale i dětskou stavebnici. Dopadli ho havířovští strážníci, poté co v jedné prodejně z pultu vytrhl pokladní zásuvku s hotovostí a utekl. Ve středu to sdělila policejní mluvčí Daniela Vlčková.

Krádeže podle ní muž, který už byl dříve trestaný, páchal od loňského listopadu až do svého lednového zadržení. Do sklepů se dostával po odstranění petlic, do bytů lezl okny, která vypáčil. Do dvou rodinných domů muž vnikl tak, že vypáčil okna do sklepa a pak rozbil dveře do obytných prostorů. Nevadila mu ani přítomnost některých obyvatel, které viděl spát, nebo je slyšel mluvit v jiných místnostech.

Zloděj bral, co mu přišlo pod ruku. "Počítač, mobilní telefon, klíče od automobilů, alkohol, peněženka s doklady, finanční hotovostí a platební kartou, ale také dětská stavebnice nebo plastová židle. Celková hodnota odcizených věcí byla vyčíslena na více než 20 tisíc korun," uvedla Vlčková. Škoda, kterou muž způsobil poškozením zařízení při násilném vniknutí, ale byla větší, přesáhla 21 tisíc korun.

"Muž s kriminalisty spolupracoval, svou trestnou činnost nepopíral. Přestože sliboval, že již krást nebude, kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby, což soudce vzhledem k jeho trestní minulosti akceptoval," uvedla mluvčí.

Kriminalisté muže obvinili z krádeže, porušování domovní svobody a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Pokud bude odsouzen, může strávit ve vězení až tři roky.