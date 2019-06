KVÍZ: Co (ne)víte o manželkách Jindřicha VIII.?

Dnes je to přesně 510 let od svatby tehdy 17letého anglického krále Jindřicha VIII. s o šest let starší Kateřinou Aragonskou. Byla první z šesti manželek jednoho z nejslavnějších panovníků v historii Anglie, který proslul zejména svým rozkolem s římskokatolickou církví a založením anglikánské církve v roce 1534. Baví vás dějiny Tudorovců a znáte minulost kolem Jindřichových manželek? Své znalosti můžete vyzkoušet v našem speciálním kvízu.